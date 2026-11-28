Kh-101 được thiết kế để tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa, nhưng tầm bắn lớn không đồng nghĩa tên lửa có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không.

Trong chiến tranh hiện đại, một tên lửa hành trình phải đối mặt với nhiều lớp phòng thủ, từ radar cảnh giới, hệ thống chỉ huy đến các tổ hợp tên lửa đánh chặn và pháo phòng không.

Khó khăn đầu tiên nằm ở khả năng phát hiện. Kh-101 có thể bay ở độ cao thấp, khiến radar mặt đất khó quan sát trong một số điều kiện do ảnh hưởng của địa hình và đường chân trời radar.

Tuy nhiên, mạng lưới cảnh giới có nhiều loại cảm biến và vị trí triển khai khác nhau. Khi tên lửa đi vào vùng được giám sát, nguy cơ bị phát hiện tăng lên.

Sau khi phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không cần xác định đường bay, phân loại vật thể và chuyển dữ liệu đến đơn vị đánh chặn.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa radar và hệ thống chỉ huy. Với tên lửa hành trình bay thấp, thời gian phản ứng có thể bị rút ngắn, đặc biệt nếu mục tiêu chỉ xuất hiện trên màn hình radar trong thời gian ngắn.

Khả năng đánh chặn còn phụ thuộc loại vũ khí được sử dụng. Các tổ hợp phòng không tầm xa có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ khu vực rộng, trong khi hệ thống tầm trung và tầm ngắn bổ sung khả năng phòng thủ tại những khu vực trọng yếu.

Máy bay chiến đấu cũng có thể tham gia nhiệm vụ đánh chặn nếu được cảnh báo và triển khai kịp thời..

Tại Ukraine, Kh-101 đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không. Việc một số tên lửa bị đánh chặn cho thấy đặc điểm giảm bộc lộ radar không tạo ra khả năng miễn nhiễm trước phòng thủ.

Ngược lại, việc Nga tiếp tục sử dụng loại tên lửa này cho thấy Moscow vẫn đánh giá nó có giá trị trong các đợt tấn công tầm xa.

Một vấn đề khác là số lượng tên lửa được phóng trong cùng một đợt. Khi nhiều loại vũ khí xuất hiện đồng thời, hệ thống phòng không phải phân bổ nguồn lực và xử lý nhiều mục tiêu.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương thức tấn công theo loạt phụ thuộc vào quy mô đòn đánh và khả năng phối hợp giữa các loại vũ khí.

Kh-101 vì thế không phải một vũ khí có thể tự mình quyết định kết quả cuộc đối đầu với phòng không.

Hiệu quả của nó nằm trong tổng thể chiến dịch, nơi máy bay mang phóng, đường bay, số lượng tên lửa và năng lực phòng thủ của đối phương cùng tác động đến kết quả.