Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 2012, Kh-101 đã trở thành một trong những tên lửa hành trình chủ lực của không quân tầm xa Nga.

Tuy nhiên, chiến trường Ukraine đặt ra những yêu cầu mới đối với loại vũ khí này, buộc Nga phải tìm cách cải thiện khả năng tấn công và tăng cơ hội sống sót trước hệ thống phòng không.

Một trong những thay đổi được ghi nhận là việc sử dụng đầu đạn kép. Thay vì chỉ mang một đầu đạn đơn khối, một số quả Kh-101 thu hồi tại Ukraine có cấu hình đầu đạn gồm hai phần.

Theo tài liệu của GICHD, tổng khối lượng đầu đạn kép được đánh giá khoảng 800 kg, trong đó lượng thuốc nổ khoảng 400 kg.

Việc tăng khối lượng đầu đạn có thể làm giảm dung tích nhiên liệu, kéo theo sự thay đổi về tầm hoạt động.

Các chuyên gia Ukraine cũng ghi nhận những thay đổi liên quan đến hệ thống hỗ trợ phòng thủ.

Một số biến thể được cho là trang bị thiết bị phát hiện hoặc đối phó với tên lửa đánh chặn, trong đó có hệ thống phóng mồi bẫy nhiệt.

Những thiết bị này nhằm làm giảm nguy cơ bị tiêu diệt trong giai đoạn cuối của hành trình, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào loại đầu dò của vũ khí đánh chặn.

Ngoài ra, các phân tích mảnh vỡ cho thấy Kh-101 có thể sử dụng nhiều cấu hình đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn chùm.

Điều đó phản ánh xu hướng điều chỉnh vũ khí theo yêu cầu nhiệm vụ, thay vì duy trì một cấu hình duy nhất cho mọi mục tiêu.

Việc cải tiến còn liên quan đến chuỗi sản xuất và linh kiện điện tử. Các cuộc điều tra về mảnh vỡ Kh-101 tại Ukraine phát hiện nhiều linh kiện có nguồn gốc từ nước ngoài.

Điều này cho thấy sản xuất tên lửa hiện đại không chỉ phụ thuộc vào năng lực công nghiệp trong nước mà còn gắn với chuỗi cung ứng linh kiện điện tử quốc tế.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa những thay đổi được xác nhận qua phân tích mảnh vỡ và các tuyên bố về phiên bản nâng cấp.

Không phải mọi thông tin về cải tiến đều có thể kiểm chứng độc lập. Những thay đổi về đầu đạn, thiết bị đối phó và linh kiện cần được đánh giá theo từng mẫu vật cụ thể.

Kh-101 vì vậy là một chương trình vũ khí tiếp tục biến đổi trong quá trình sử dụng.

Những kinh nghiệm thu được từ chiến trường có thể tác động trực tiếp đến thiết kế, sản xuất và cách Nga triển khai tên lửa trong các chiến dịch tiếp theo.