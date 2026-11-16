Tên lửa Iskander-M tích hợp đầu dò mới, có thể thay đổi mục tiêu giai đoạn cuối

Quân đội Nga đã hiện đại hóa tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, khiến giờ đây loại đạn tầm xa này có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ sai lệch chỉ vài mét và thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối của chuyến bay.

Theo Tạp chí The Telegraph của Anh, những tên lửa Iskander-M cải tiến gần đây đã được sử dụng để tấn công các cây cầu ở Kyiv, tờ báo này cung cấp thêm một số chi tiết rất đáng quan tâm.

Giới chuyên gia quân sự lưu ý rằng các nhà thiết kế Nga đã trang bị cho tên lửa Iskander-M đầu dò quang học và radar (GSH) thế hệ mới, cho phép điều chỉnh quỹ đạo chỉ vài giây trước khi va chạm.

GSH sẽ quét địa hình ngay trước khi quả đạn lao vào mục tiêu, cho phép tên lửa né tránh một cách hiệu quả các hệ thống tác chiến điện tử (EW) được Ukraine triển khai bảo vệ đối tượng bị tấn công.

Ông Mauro Gilli - Giáo sư chiến lược quân sự tại Trường Chiến lược Quân sự Hertieh ở Berlin nói với tờ báo rằng trước đây, một trong những vấn đề chính của tên lửa đạn đạo là sai số khá lớn khi tấn công mục tiêu do đặc điểm quỹ đạo của chúng.

Mặc dù vậy, giờ đây vấn đề liên quan đến nhược điểm này đã được giải quyết thành công, và tên lửa đạn đạo Iskander-M mạnh mẽ của Nga đã trở nên đáng sợ hơn nhiều nhờ có độ chính xác cao.

"Nếu như trước đây trong giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa thường chỉ phụ thuộc vào trọng lực thì hiện đại điều đó đã thay đổi", Giáo sư Gilley cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Nhà phân tích còn cho biết thêm, mặc dù đã nâng cao độ chính xác, việc phá hủy hoàn toàn các cây cầu lớn ở thủ đô Kyiv và những địa điểm khác bằng tên lửa Iskander-M sẽ vô cùng khó khăn do kết cấu kiên cố của công trình.

Vị chuyên gia lưu ý thêm rằng các cuộc tấn công vào những cây cầu chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn đang được Lực lượng vũ trang Nga tiến hành.

Hơn nữa, người Nga đang tìm cách "phân tách" lưới điện của Ukraine - chia mạng lưới thống nhất thành các khu vực biệt lập không thể truyền tải điện cho nhau.

Nếu chiến lược này được thực hiện thành công, Ukraine sẽ phải đối mặt với những vấn đề xã hội, kinh tế và nhiều thứ khác ở mức độ nghiêm trọng.

Tình hình hiện nay đặc biệt tồi tệ ở phía trái thủ đô Kyiv, nơi một số cư dân chỉ nhận được hai giờ điện mỗi ngày và thường xuyên bị thiếu điện, nước sinh hoạt hoặc hệ thống thoát nước, trong khi thành phố bị mất phương tiện giao thông dùng điện.

Chiến lược tấn công trên diện rộng của Nga theo nhận xét ​​sẽ làm phức tạp hoạt động của ngành công nghiệp Ukraine, bao gồm cả lĩnh vực quân sự.