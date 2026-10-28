Tên lửa Iskander-M Nga đánh thủng cầu chiến lược, giao thông Kiev tê liệt

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 thông báo sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa và vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất để tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông và trung tâm hậu cần của Ukraine.

Một trong những mục tiêu được đề cập là cầu Pivdenny, công trình giao thông quan trọng ở phía nam thủ đô Kiev.

AMK Mapping, tài khoản chuyên theo dõi tình hình chiến sự qua dữ liệu tình báo nguồn mở, nhận định cầu Pivdenny trúng 3 đòn đánh trực tiếp của tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Hình ảnh hiện trường cho thấy một quả đạn đánh trúng phần giữa mặt cầu, tạo lỗ thủng lớn giữa hai tuyến đường sắt. Đường ray và các hạng mục xung quanh cũng bị hư hại.

Chưa rõ phiên bản tên lửa được sử dụng cũng như vị trí hai đòn đánh còn lại. Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất có giá trị cao.

Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh. Một số cấu hình có thể sử dụng phương tiện hiệu chỉnh đường bay và đầu dò hỗ trợ tăng độ chính xác ở giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận cấu hình cụ thể được sử dụng trong vụ tập kích cầu Pivdenny.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết hạ tầng đường sắt trên cầu bị hư hại, buộc các chuyến tàu đi qua công trình phải tạm dừng. Chính quyền thành phố tăng cường xe buýt để hỗ trợ người dân di chuyển giữa hai bờ sông Dnieper.

Theo truyền thông Ukraine, việc phong tỏa cầu Pivdenny khiến tình trạng ùn tắc gia tăng tại khu vực chân cầu, đường Kharkov và cầu Darnytsky lân cận.

Giới chức Kiev cũng thảo luận phương án xây dựng thêm các tuyến vượt sông kết hợp đường dẫn, đồng thời xem xét biện pháp bảo vệ những công trình giao thông trọng yếu.

Cầu Pivdenny được khởi công năm 1983 và khánh thành tháng 12/1990. Công trình dài hơn 1,2 km, rộng 41 m, có hai trụ tháp bê tông cao 135 m. Cầu bố trí đường sắt ở giữa và đường bộ với 3 làn xe mỗi bên, kết nối khu vực phía đông và phía tây Kiev.

Chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cảnh báo việc đóng cửa cầu trong thời gian dài sẽ đẩy thêm lưu lượng phương tiện sang những cây cầu còn lại.

Theo ông, mức độ hư hại kết cấu chịu lực sẽ quyết định thời gian sửa chữa. Nếu phải gia cố và đổ bê tông, quá trình khắc phục có thể kéo dài ít nhất 1-2 tháng.

Ông Zhdanov cũng cảnh báo các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào cầu vượt sông Dnieper có thể gây thêm sức ép lên hệ thống giao thông và hậu cần của Kiev.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực tế của cầu Pivdenny vẫn cần được đánh giá đầy đủ trước khi xác định khả năng khai thác trở lại.