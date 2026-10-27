Tên lửa Iran xé toạc 3 lớp hệ thống Patriot Mỹ

Tên lửa của Iran nhắm trúng căn cứ không quân Mawfaq Al-Sulti ở Jordan. (Video: Aparat)

Trong những giờ đầu của cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2, các đoạn phim được công bố cho thấy hệ thống Patriot tại Qatar liên tiếp không đánh chặn được tên lửa đạn đạo Iran. Đến giữa tháng 3, một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu dân sự đi qua Vịnh Oman ghi lại cảnh hai tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng các cơ sở dầu mỏ tại cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong khi các hệ thống Patriot được triển khai tại khu vực tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công nhưng không thành công.

Đoạn video mới về căn cứ Al Dhafra tiếp tục thu hút sự chú ý bởi nó dường như cho thấy tên lửa Iran vượt qua nhiều lượt đánh chặn trước khi tiếp cận mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ tại UAE.

Một điểm đáng chú ý trong các đoạn phim được đề cập là lực lượng phòng thủ dường như đã phóng 3 tên lửa đánh chặn vào mỗi tên lửa đạn đạo Iran, thay vì 2 quả như cách triển khai thường thấy. Điều này có thể phản ánh nỗ lực tăng khả năng loại bỏ mục tiêu, dù chưa đủ dữ liệu để kết luận đây là quy trình áp dụng trong mọi tình huống.

Chiến thuật phóng nhiều tên lửa đánh chặn cho cùng một mục tiêu cũng làm nổi bật bài toán chi phí mà các lực lượng phòng không phải đối mặt.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot có giá ước tính khoảng 4-6 triệu USD mỗi quả. Khách hàng xuất khẩu tại các nước Arab thường phải trả gần mức 6 triệu USD. Trong khi đó, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran có thể có giá dưới 400.000 USD.

Nếu sử dụng 3 tên lửa PAC-3 để đánh chặn một mục tiêu, chi phí có thể lên tới khoảng 18 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với giá của tên lửa tấn công. Sự chênh lệch này tạo ra áp lực lớn đối với kho đạn đánh chặn, đặc biệt khi các cuộc tấn công diễn ra liên tục và buộc lực lượng phòng thủ phải sử dụng nhiều tên lửa cho mỗi mục tiêu.

Vì vậy, ngoài khả năng đánh chặn trên chiến trường, việc duy trì nguồn cung tên lửa phòng không cũng là một thách thức quan trọng đối với Mỹ và các đối tác trong khu vực.

Không chỉ các hệ thống đánh chặn, mạng lưới radar phục vụ cảnh báo sớm và theo dõi tên lửa trong khu vực cũng được cho là đã chịu tổn thất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Các cuộc tấn công chính xác của Iran đã phá hủy radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 đặt tại Qatar. Đây được mô tả là hệ thống duy nhất thuộc loại này được triển khai bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, hai radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Jordan và UAE cũng được cho là đã bị phá hủy. Nhiều hệ thống radar khác có giá trị thấp hơn cũng chịu thiệt hại.

Những tổn thất này có thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện, theo dõi và phối hợp đánh chặn các đợt tấn công tên lửa, bởi radar là một mắt xích thiết yếu trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng.