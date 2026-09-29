Tên lửa Iran từng 'đánh trúng' tàu chở lính thủy đánh bộ Mỹ?

8 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương sau khi phương tiện chở họ trúng tên lửa hành trình diệt hạm của Iran tại eo biển Hormuz hồi giữa tháng 9, NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Vụ tấn công xảy ra khoảng ngày 14/9, khi các quân nhân đang hoạt động trong đội hình của một tiểu đoàn đổ bộ trên một phương tiện mà các quan chức Mỹ chỉ gọi là "tàu biển", không phải tàu hải quân Mỹ. Lầu Năm Góc chưa công khai chủng loại phương tiện bị tập kích.

8 quân nhân gồm một sĩ quan và 7 quân nhân chuyên nghiệp. Họ không bị thương nghiêm trọng nhưng gặp tình trạng ngạt khói và có các triệu chứng được cho là phù hợp với chấn động não. Tất cả sau đó đã trở lại làm nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, từ chối bình luận về thông tin trên.

Một dấu hiệu khác xuất hiện trong dữ liệu của Lầu Năm Góc. Ngày 23/9, Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) bổ sung 8 lính thủy đánh bộ vào danh sách quân nhân bị thương khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, dữ liệu này không cho biết địa điểm, thời gian hay nguyên nhân khiến họ bị thương. Vì vậy, chưa thể xác nhận 8 quân nhân trong cơ sở dữ liệu chính là những người có mặt trên phương tiện bị tập kích ở Hormuz.

Theo số liệu DCAS cập nhật đến ngày 23/9, tổng cộng 861 quân nhân Mỹ được ghi nhận bị thương trong cuộc xung đột với Iran.

Số liệu thương vong có thể được cập nhật chậm do các triệu chứng của quân nhân không phải lúc nào cũng được phát hiện và ghi nhận ngay sau sự kiện.

NBC News không xác định mẫu tên lửa Iran được sử dụng trong vụ tấn công. Tehran sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình chống hạm, từ vũ khí chiến thuật tầm ngắn đến những hệ thống có tầm hoạt động hàng trăm, thậm chí khoảng 1.000 km.

Trong số này có tên lửa hành trình chống hạm Qader-380. Truyền thông Iran quảng bá loại vũ khí này có tầm bắn hơn 1.000 km.

Chúng được thiết kế để chống lại các biện pháp tác chiến điện tử. Một hệ thống khác là tên lửa hành trình chống hạm Abu Mahdi, được Iran giới thiệu với tầm bay khoảng 1.000 km và đầu đạn nặng 400 kg.

Tuy nhiên, chưa có thông tin độc lập xác nhận Qader-380, Abu Mahdi hay một mẫu tên lửa cụ thể nào đã được sử dụng trong vụ tập kích ngày 14/9.

Điều này khiến vụ việc vẫn là một trong những dấu hỏi đáng chú ý về năng lực tấn công tàu chiến và phương tiện đổ bộ của Iran tại khu vực eo biển Hormuz.