Tên lửa Hwasong-11Ma-1 và cuộc đua vũ khí siêu vượt âm ở châu Á

Hwasong-11Ma-1 xuất hiện trong bối cảnh Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang theo đuổi các công nghệ vũ khí siêu vượt âm.

Tuy cùng hướng tới tốc độ từ Mach 5 trở lên, các nước không phát triển một loại vũ khí duy nhất. Khác biệt nằm ở phương thức phóng, tầm hoạt động và nhiệm vụ dự kiến.

Một hướng đáng chú ý là phương tiện lướt siêu vượt âm HGV được đưa lên tốc độ cao bằng tên lửa đẩy. Sau khi tầng đẩy hoàn thành nhiệm vụ,

HGV tách ra và tiếp tục lướt trong khí quyển. Hwasong-11Ma-1 được các chuyên gia nhận định có thể sử dụng cấu hình này.

Trung Quốc đã phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 kết hợp HGV. Hệ thống này được đưa vào biên chế từ năm 2020, với tầm hoạt động được các nguồn mở ước tính 1.800-2.500 km. Đây là ví dụ rõ về cách một tên lửa đạn đạo đóng vai trò tầng đẩy cho phương tiện lướt.

Nga lại có nhiều hướng khác nhau. Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kinzhal thuộc nhóm vũ khí siêu vượt âm có khả năng cơ động, trong khi phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard được phóng bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Avangard vì thế thuộc cấp độ chiến lược và có tầm hoạt động khác hoàn toàn những hệ thống tầm ngắn hoặc tầm trung

Mỹ tập trung đáng kể vào cấu hình boost-glide. Vũ khí siêu vượt âm tầm xa Dark Eagle của Lục quân Mỹ sử dụng phương tiện lướt chung C-HGB cùng tầng đẩy 2 giai đoạn. Hải quân Mỹ phát triển biến thể Conventional Prompt Strike để triển khai từ tàu mặt nước và tàu ngầm.

Nhật Bản cũng đang đi theo cả hướng HGV và tên lửa siêu vượt âm. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa đạn lướt siêu tốc HVGP Type-25 vào trang bị trong năm 2026, đồng thời tiếp tục phát triển tên lửa siêu vượt âm.

Hàn Quốc phát triển tên lửa hành trình siêu vượt âm Hycore, tập trung vào các công nghệ khí động học và chịu nhiệt cần thiết cho hành trình tốc độ cao.

Những hướng đi này cho thấy HGV đang trở thành một nhánh quan trọng của công nghệ vũ khí siêu vượt âm.

Lợi thế không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở khả năng bay ở độ cao thấp hơn quỹ đạo đạn đạo thông thường và cơ động trong khí quyển.

Chính sự kết hợp giữa tốc độ, quỹ đạo và khả năng điều khiển đang khiến HGV trở thành trọng tâm nghiên cứu của nhiều cường quốc và các quốc gia tại châu Á.