Tên lửa Hwasong-11Ma-1 có thể khiến hệ thống Patriot gặp khó như thế nào?

Một trong những câu hỏi đáng chú ý sau vụ Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-11Ma-1 là hệ thống phòng thủ hiện đại như Patriot (Mỹ) sẽ đối phó với vũ khí này ra sao. Câu trả lời phụ thuộc nhiều vào khả năng phát hiện, theo dõi và dự đoán quỹ đạo mục tiêu.

Hệ thống phòng không Patriot sử dụng radar để phát hiện và theo dõi mục tiêu. Khi xác định được mối đe dọa, hệ thống điều khiển hỏa lực tính toán phương án đánh chặn.

Với đạn đánh chặn PAC-3 MSE, mục tiêu được tiêu diệt chủ yếu bằng va chạm trực tiếp ở tốc độ cao, thay vì chỉ dựa vào đầu đạn nổ phá mảnh.

Vấn đề xuất hiện khi mục tiêu không duy trì quỹ đạo đạn đạo truyền thống. Hwasong-11Ma-1 được cho là sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Sau khi được tầng đẩy đưa lên tốc độ cần thiết, HGV tiếp tục bay trong khí quyển và có khả năng thay đổi hướng.

Đối với radar phòng thủ, mục tiêu tốc độ cao luôn tạo ra áp lực về thời gian. Khi vật thể di chuyển với vận tốc rất lớn, khoảng thời gian từ lúc phát hiện đến khi phải đưa ra quyết định đánh chặn bị rút ngắn.

Hệ thống phòng thủ phải nhanh chóng xác định hướng bay và cập nhật liên tục vị trí của mục tiêu.

Độ cao bay cũng là một yếu tố đáng chú ý. HGV có thể hoạt động ở độ cao thấp hơn so với phần lớn quỹ đạo của tên lửa đạn đạo.

Điều này có thể làm thay đổi điều kiện phát hiện và theo dõi mục tiêu, tùy vị trí của radar và đặc điểm địa hình.

Khả năng cơ động tạo thêm một bài toán khác. Nếu mục tiêu có thể thay đổi hướng bay trong quá trình tiếp cận, hệ thống phòng thủ không thể chỉ dựa vào một quỹ đạo đã được xác định từ trước để tính điểm đánh chặn.

Tuy nhiên, từ một vụ thử không thể kết luận Hwasong-11Ma-1 chắc chắn xuyên thủng được Patriot.

Khả năng đánh chặn thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dữ liệu cảnh giới, vị trí radar, cấu hình phòng thủ, thời điểm phát hiện và đặc tính thực tế của HGV.

Những thông số mà Triều Tiên công bố cũng cần được phân biệt với dữ liệu do Hàn Quốc và Nhật Bản thu thập.

Vì vậy, điều có thể nói ở thời điểm này là Hwasong-11Ma-1 tạo ra một bài toán đánh chặn khác. Còn việc hệ thống Patriot có thể xử lý mục tiêu này đến đâu vẫn cần dữ liệu thử nghiệm thực tế.