Tên lửa Hwasong-11Ma-1 bay thấp, hệ thống THAAD sẽ đối phó thế nào?

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD được phát triển để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

Hệ thống sử dụng radar để phát hiện, theo dõi mục tiêu, sau đó phóng đạn đánh chặn nhằm tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp.

Vấn đề trở nên phức tạp khi mục tiêu không còn duy trì quỹ đạo đạn đạo thông thường. Hwasong-11Ma-1 được cho là sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Sau khi tầng đẩy đưa phương tiện đạt tốc độ cần thiết, HGV tách ra và tiếp tục bay trong khí quyển.

Đây là khác biệt quan trọng giữa 2 loại mục tiêu. Với tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng thủ có thể dựa vào quỹ đạo để tính toán vị trí mà đầu đạn sẽ xuất hiện trong giai đoạn cuối.

HGV vẫn chịu tác động của khí động học và có khả năng thay đổi hướng bay, khiến việc dự đoán vị trí đánh chặn trở nên phức tạp hơn.

Độ cao cũng là yếu tố đáng chú ý. THAAD được thiết kế để đánh chặn mục tiêu ở độ cao lớn trong giai đoạn cuối.

Trong khi đó, phương tiện lướt siêu vượt âm có thể duy trì hành trình trong khí quyển ở độ cao thấp hơn quỹ đạo của đầu đạn đạn đạo.

Điều này tạo ra một khu vực mà các lớp phòng thủ khác nhau có thể phải phối hợp để duy trì khả năng theo dõi và đánh chặn.

Radar AN/TPY-2 là thành phần quan trọng của THAAD. Radar này có nhiệm vụ phát hiện và theo dõi mục tiêu, cung cấp dữ liệu cho hệ thống điều khiển hỏa lực.

Tuy nhiên, một radar đơn lẻ không thể giải quyết toàn bộ bài toán nếu mục tiêu có tốc độ cao và thay đổi đường bay.

Đó là lý do phòng thủ tên lửa hiện đại thường dựa trên mạng lưới cảm biến và nhiều lớp đánh chặn. Dữ liệu từ các radar và cảm biến khác nhau có thể được kết hợp để tạo ra bức tranh đầy đủ hơn về mục tiêu.

Các hệ thống phòng thủ ở những cự ly và độ cao khác nhau cũng có thể đảm nhiệm những phần việc riêng.

Với Hwasong-11Ma-1, chưa có dữ liệu công khai đủ để kết luận THAAD có thể hoặc không thể đánh chặn hệ thống này trong mọi tình huống.

Một vụ thử cũng chưa thể chứng minh HGV chắc chắn vượt qua THAAD. Khả năng đánh chặn phụ thuộc vào vị trí triển khai, dữ liệu cảnh giới, thời điểm phát hiện và đường bay thực tế của mục tiêu.

Điểm đáng chú ý vì thế không nằm ở câu hỏi THAAD có "bất lực" trước Hwasong-11Ma-1 hay không, mà là việc HGV buộc hệ thống phòng thủ phải phối hợp nhiều lớp cảm biến và đánh chặn để ứng phó với một mục tiêu có cách bay khác tên lửa đạn đạo truyền thống.