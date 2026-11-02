Tên lửa Hwasong-11D mang đầu đạn chùm không mạnh như Triều Tiên tuyên bố?

Triều Tiên mới đây đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11D với đầu đạn chùm theo cấu hình thông thường.

Thông tin này được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin. Theo tiết lộ, các cuộc thử nghiệm được tiến hành bởi Cục Tên lửa nhằm đánh giá khả năng chiến đấu và sức mạnh của đầu đạn chùm thuộc một tên lửa đạn đạo chiến thuật chưa được nêu tên.

Người đứng đầu Cục Tên lửa cho biết: “Bài kiểm tra được cho là đã xác nhận khả năng của đầu đạn chùm loại 2 tiêu chuẩn, có thể biến một khu vực rộng 12 - 13 hecta thành vùng đất cháy sém với mật độ thiệt hại cực cao".

"Chúng tôi chia đầu đạn chùm chuyên dụng và đầu đạn chùm tiêu chuẩn thành 4 loại. Năm nay, Triều Tiên sẽ tạo cơ hội cho mỗi đơn vị lựa chọn và sử dụng tất cả các loại đầu đạn này phù hợp với nhiệm vụ của chiến dịch và đặc điểm của mục tiêu cần tiêu diệt".

Ông Joseph Dempsey - một chuyên gia về phân tích quốc phòng và quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã nhận xét những hình ảnh được công bố cho thấy đây là tên lửa đạn đạo Hwasong-11D.

Tầm bắn tương đối ngắn và việc phóng từ một hòn đảo chuyên dùng thử nghiệm vũ khí (tọa độ 38.720234, 125.114059) ngoài khơi bờ biển phía Tây giải thích lý do Nhật Bản và Hàn Quốc không đưa ra thông báo trước về vụ phóng.

Xét theo kích thước của hòn đảo, vùng bị tàn phá bởi đầu đạn chùm có hình elip dài khoảng 380 - 390 m và rộng 250 - 260 m, tương ứng với diện tích 7,5 - 8 ha, nhỏ hơn đáng kể so với con số 12 - 13 ha được công bố.

Hwasong-11D (hay còn gọi bằng cái tên Hwasongpho-11Ra) là một tên lửa đạn đạo chiến thuật của Triều Tiên. Các chuyên gia coi nó là phiên bản thu nhỏ của Hwasong-11A, hay còn gọi là KN-23.

Các vụ phóng thử nghiệm đầu tiên được biết đến diễn ra vào ngày 16/4/2022, khi Triều Tiên giới thiệu hệ thống này như một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới dành cho đơn vị pháo binh tiền tuyến.

Theo ước tính của Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc (KODEF), tên lửa này dài khoảng 4,5 m và đường kính khoảng 600 mm.

Trong các cuộc thử nghiệm vào tháng 4/2022, tên lửa đã bay được khoảng 110 km, đạt độ cao khoảng 25 km và đạt tới tốc độ Mach 4. Vào tháng 5/2024, Quân đội Hàn Quốc ghi nhận tầm bay khoảng 300 km.

Phiên bản ban đầu của tên lửa được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính với hiệu chỉnh vệ tinh. Vào tháng 5/2024, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm một hệ thống dẫn đường "tự động" mới, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Hệ thống phóng di động cơ bản của tổ hợp này có khung gầm bánh lốp và mang theo 4 tên lửa trong các thùng chứa hình chữ nhật dùng để vận chuyển và phóng.

Vào ngày 4/8/2024, một buổi lễ đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng để chính thức chuyển giao 250 hệ thống như vậy cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên.