Tên lửa hạt nhân Bulava, vũ khí chiến lược của tàu ngầm Borei-A Nga

Trong cấu hình chiến đấu của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Đề án 955A Borei-A, tên lửa đạn đạo Bulava giữ vai trò trung tâm.

Hệ thống vũ khí này cho phép tàu ngầm mang năng lực răn đe hạt nhân ra biển, bổ sung cho các phương tiện triển khai trên mặt đất và trên không của Nga.

Tên lửa RSM-56 Bulava, còn được biết đến với định danh 3M30, là tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm, sử dụng nhiên liệu rắn.

Tên lửa được phát triển để hoạt động cùng các tàu ngầm thuộc dòng Borei, thay vì chỉ dựa vào những hệ thống tên lửa được thiết kế cho các lớp tàu cũ.

Theo thông số công khai, mỗi tàu ngầm Borei-A có 16 ống phóng tên lửa Bulava. Các tài liệu chuyên ngành cho biết mỗi tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, với số lượng tối đa thường được nêu là 6 đầu đạn.

Tuy nhiên, tải trọng thực tế có thể thay đổi theo cấu hình tên lửa và yêu cầu triển khai chiến lược

Việc sử dụng nhiên liệu rắn là một đặc điểm quan trọng của Bulava. So với tên lửa dùng nhiên liệu lỏng, hệ thống nhiên liệu rắn có những lợi thế về quy trình bảo quản và mức độ sẵn sàng khai thác.

Dù vậy, hiệu quả của một tên lửa chiến lược không chỉ phụ thuộc vào loại nhiên liệu mà còn liên quan đến độ tin cậy, hệ thống dẫn đường, phương tiện phóng và khả năng bảo đảm kỹ thuật.

Quá trình phát triển Bulava từng gặp nhiều trở ngại với các vụ thử không thành công. Những vấn đề này kéo dài chương trình và buộc nhà phát triển tiếp tục hoàn thiện tên lửa trước khi hệ thống được đưa vào trang bị.

Đây là một trong những thách thức lớn trong quá trình Nga xây dựng thế hệ tàu ngầm chiến lược mới.

Khi được tích hợp trên Borei-A, Bulava tạo thành một tổ hợp vũ khí có khả năng hoạt động độc lập dưới biển trong thời gian dài.

Tàu ngầm cung cấp nền tảng cơ động và kín đáo, còn tên lửa đảm nhiệm nhiệm vụ mang đầu đạn chiến lược..

Tuy nhiên, việc một tàu ngầm có 16 ống phóng không có nghĩa tất cả tên lửa luôn được nạp cùng một cấu hình đầu đạn.

Số lượng đầu đạn triển khai còn chịu ảnh hưởng bởi chính sách hạt nhân, tình trạng kỹ thuật và những cam kết kiểm soát vũ khí mà Nga áp dụng ở từng thời điểm.