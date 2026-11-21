Tên lửa Nga rơi xuống rơi xuống khu vực Nowy Lipowiec, phía đông nam Ba Lan. Video: BBC

Kênh RMF24 của Ba Lan dẫn lời ông Kosiniak-Kamysz nói các tên lửa rơi xuống khu vực Rudnik nad Sanem và Nowy Lipowiec ở đông nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 50km, trong khi UAV phản lực rơi xuống Molodycz.

Quan chức này cho biết thêm: "Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine và gây tác động tới cả Ba Lan là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine diễn ra".

Theo đài BBC, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định vụ việc dường như không phải là sự cố ngoài ý muốn khi các cuộc tập trận quân sự của phương Tây đang diễn ra trong khu vực. Không có người bị thương và nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản.

Tên lửa và UAV Nga rơi xuống 3 địa điểm ở Ba Lan. Ảnh: BBC

Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên. Tên lửa hành trình được thiết kế để tấn công các mục tiêu chính xác.

Natalie Szponar, một cư dân địa phương cho biết bà đang chuẩn bị cho các con đi học thì nghe thấy "tiếng rít và một tiếng va chạm trầm đục". Khoảnh khắc tên lửa rơi đã được camera tại một trang trại ghi lại. Các quan chức sau đó khẳng định người dân địa phương không gặp nguy hiểm.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên án "những hành vi vi phạm nghiêm trọng không phận Ba Lan" và cho biết các máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động để ứng phó.

Anh và Pháp đang dẫn đầu một cuộc tập trận mang tên "Koalicja 2026" tại đông nam Ba Lan, với sự tham gia của 11 quốc gia thuộc nhóm "Liên minh các quốc gia tự nguyện" của phương Tây nhằm chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine.