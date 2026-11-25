Tên lửa hành trình Kh-101 không chỉ là một vũ khí có khả năng bay xa mà còn mang đầu đạn có sức công phá lớn.

Khác với biến thể Kh-102 mang đầu đạn hạt nhân, Kh-101 sử dụng các loại đầu đạn thông thường để tấn công mục tiêu mặt đất.

Ở cấu hình ban đầu, Kh-101 thường được mô tả mang đầu đạn nổ mạnh có khối lượng khoảng 450 kg.

Tuy nhiên, khối lượng toàn bộ cụm đầu đạn không đồng nghĩa với khối lượng thuốc nổ bên trong.

Tài liệu kỹ thuật của Trung tâm Quốc tế Geneva về rà phá bom mìn nhân đạo cho biết một cấu hình đầu đạn đơn có khối lượng khoảng 450 kg, trong đó lượng thuốc nổ được ước tính khoảng 225 kg.

Đầu đạn nổ mạnh phù hợp với nhiệm vụ phá hủy công trình, cơ sở hạ tầng hoặc các mục tiêu có kết cấu tương đối kiên cố.

Khi phát nổ, sức ép và mảnh văng có thể gây thiệt hại trên một khu vực nhất định. Mức độ phá hủy thực tế phụ thuộc vào vị trí va chạm, cấu trúc mục tiêu và điều kiện kích nổ.

Ngoài cấu hình đầu đạn đơn, các mảnh vỡ tên lửa được thu thập tại Ukraine cho thấy Kh-101 còn xuất hiện biến thể đầu đạn kép.

Theo tài liệu của GICHD, cấu hình này có tổng khối lượng đầu đạn khoảng 800 kg, với lượng thuốc nổ được đánh giá vào khoảng 400 kg.

Việc tăng khối lượng đầu đạn được cho là phải đánh đổi một phần nhiên liệu, khiến tầm hoạt động của tên lửa bị giảm.

Một số biến thể khác được ghi nhận sử dụng đầu đạn chùm, mang theo các phần tử nổ nhỏ để phân tán trên khu vực mục tiêu.

Loại đầu đạn này có cách thức gây sát thương khác với đầu đạn nổ mạnh đơn khối. Việc sử dụng đầu đạn chùm cũng đặt ra nguy cơ đối với dân thường do các phần tử chưa nổ có thể tồn tại sau khi cuộc tấn công kết thúc.

Những thay đổi về đầu đạn cho thấy Kh-101 không phải một cấu hình cố định trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Nga có thể điều chỉnh thiết kế để đáp ứng những yêu cầu tác chiến khác nhau, từ tăng sức công phá tại điểm đánh đến mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên khu vực mục tiêu.

Dù vậy, không thể chỉ dựa vào khối lượng đầu đạn để đánh giá toàn bộ hiệu quả của tên lửa. Độ chính xác, loại mục tiêu, góc tiếp cận và điều kiện kích nổ đều ảnh hưởng đến kết quả.

Sự khác biệt giữa các cấu hình cũng khiến việc xác định chính xác sức công phá của từng quả Kh-101 cần dựa trên phân tích mảnh vỡ và dữ liệu kỹ thuật cụ thể.