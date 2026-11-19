Kiến trúc mô-đun hóa và công nghệ sản xuất chi phí thấp

Cả hai dòng tên lửa hành trình Filin (do NPO Molniya phát triển) và Dan-T (cải tiến từ mục tiêu bay tốc độ cao Dan-M của Cục thiết kế Simonov và có liên hệ mật thiết với dòng S-8000 Banderol) đều được thiết kế theo triết lý tối ưu hóa chi phí sản xuất hàng loạt.

Trên mẫu tên lửa Filin, các kỹ sư Nga sử dụng khung thân bằng vật liệu composite gia cường sợi carbon và sợi thủy tinh dài khoảng 3,5 mét, sải cánh 3 mét, đồng thời ứng dụng trực tiếp công nghệ in 3D cho nhiều chi tiết kết cấu bên trong.

Mô hình 3D tên lửa hành trình Filin mới của Nga, do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố ngày 22/10/2026. Ảnh: HUR/War&Sanctions

Cách tiếp cận này giúp giảm trọng lượng cất cánh tối đa xuống chỉ còn khoảng 210 kg và rút ngắn đáng kể thời gian xuất xưởng so với các dòng tên lửa chiến lược truyền thống như Kh-101 hay Kalibr.

Để giải quyết bài toán triển khai linh hoạt mà không cần đường băng hay máy bay mang phóng, cả tên lửa Filin và Dan-T đều được trang bị một tầng động cơ tăng tốc nhiên liệu rắn gắn dưới bụng hoặc đuôi.

Khi khai hỏa từ bệ phóng ray đơn giản đặt trên mặt đất hoặc xe tải, tầng đẩy nhiên liệu rắn giúp tên lửa đạt vận tốc khởi đầu tức thì trước khi tách ra, nhường chỗ cho động cơ tuabin phản lực mini (như mẫu động cơ R500 trên tên lửa Filin) khởi động và duy trì hành trình bay.

Tên lửa Dan-T tại một cuộc triển lãm ở Ai Cập, tháng 9/2026. Ảnh: militarnyi.com

Thông số bay bám địa hình và chiến thuật bão hòa phòng không

Về tính năng kỹ chiến thuật, tên lửa hành trình Filin đạt tốc độ cận âm cao lên tới 800 km/h, mang theo đầu đạn mô-đun nặng 50 kg hoặc 100 kg (tùy chọn nổ phá mảnh, xuyên phá hoặc nhiệt áp) với tầm bắn từ 600 km đến tối đa 1.200 km.

Trong khi đó, tên lửa Dan-T sở hữu kích thước lớn hơn một chút với đầu đạn nặng khoảng 130-135 kg, tốc độ hành trình từ 500 đến 750 km/h và tầm bắn đạt 450-500 km.

Phóng tên lửa hành trình cỡ nhỏ Dan-T từ bệ phóng đặt trên mặt đất. Ảnh cắt từ video của Status-6/militarnyi.com

Cả hai loại khí tài này đều tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính (INS - Inertial Navigation System:) kết hợp mô-đun định vị vệ tinh chống nhiễu Kometa 16 kênh, cho phép duy trì quỹ đạo bay bám sát địa hình ở độ cao cực thấp chỉ khoảng 20 đến 30 mét so với mặt đất.

Khả năng bay thấp ở tốc độ phản lực khiến thời gian phát hiện của radar cảnh giới đối phương bị thu hẹp xuống mức tối thiểu.

Về mặt chiến thuật, việc triển khai đồng loạt các bệ phóng mặt đất gọn nhẹ cho tên lửa Filin và tên lửa Dan-T cho phép lực lượng tấn công tạo ra các đợt tập kích bão hòa quy mô lớn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa hành trình hạng nặng, buộc các tổ hợp phòng không đắt tiền của đối phương phải tiêu hao nhanh chóng cơ số đạn đánh chặn.

(Theo militarnyi.com, longwarjournal.org, united24media.com)