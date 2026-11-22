Cuộc phóng thử gây chấn động và quỹ đạo bổ nhào pha cuối độc đáo của tên lửa Fatah-3

Ngày 18/11, Bộ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lục quân Pakistan (ARFC) tiến hành phóng thử thành công dòng tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới mang định danh Fatah-3 (hay còn gọi tên lửa Fatah-III).

Dù thuộc họ vũ khí Fatah vốn nổi tiếng với các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường tầm xa như Fatah-1 hay Fatah-2, Fatah-3 đánh dấu bước nhảy vọt hoàn toàn về mặt công nghệ khi chuyển sang cấu hình tên lửa hành trình siêu thanh thực thụ.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng gờm nhất được ghi nhận qua dữ liệu phóng thử chính là khả năng cơ động ở pha tiếp cận mục tiêu.

Video mới nhất về vụ phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Fatah-3. Nguồn VIDEO: Pakistan Defence Analysis

Thay vì chỉ bay ngang ở độ cao thấp như các dòng tên lửa hành trình cận âm truyền thống, Fatah-3 (Fatah-III) thực hiện cú chuyển trạng thái bổ nhào pha cuối với góc lao xuống gần như thẳng đứng, tương tự quỹ đạo của tên lửa đạn đạo.

Việc duy trì vận tốc siêu thanh kết hợp góc bổ nhào dốc đứng giúp rút ngắn tối đa thời gian phản ứng của các đài radar cảnh giới và làm quá tải khả năng tính toán phần tử bắn của các tổ hợp đánh chặn mặt đất như Barak-8 hay S-400.

Tên lửa Fatah-3. Ảnh: defencesecurityasia.com

Dấu ấn công nghệ từ nguyên mẫu HD-1 và động cơ phản lực dòng thẳng

Về mặt kiến trúc khí động học, giới phân tích quốc phòng quốc tế chỉ ra sự tương đồng rõ rệt giữa Fatah-3 (Fatah-III) và dòng tên lửa siêu thanh đa năng HD-1, do tập đoàn Guangdong Hongda Blasting của Trung Quốc nghiên cứu phát triển.

Tên lửa có chiều dài tổng thể khoảng 8,3 mét, đường kính thân 375 mm và trọng lượng phóng dao động từ 2,2 đến 2,5 tấn tính cả tầng khởi tốc.

Hệ thống được đặt trên xe phóng tự hành bánh lốp cơ động cao mang theo hai ống phóng bảo quản kín, cho phép kíp chiến đấu triển khai khai hỏa và rút lui nhanh chóng để tránh hỏa lực phản pháo.

Lực lượng Tên lửa Lục quân Pakistan phóng thử Fatah-3. Video thực tế và phân tích chi tiết. Nguồn VIDEO: Defence Outpost

Cấu trúc động lực của Fatah-3 (Fatah-III) gồm hai giai đoạn tách biệt. Khi rời bệ phóng, tầng khởi tốc nhiên liệu rắn gắn ở đuôi sẽ đẩy quả đạn đạt vận tốc siêu thanh ban đầu trước khi tách bỏ.

Ngay sau đó, bốn cửa hút khí bố trí đối xứng quanh thân sẽ mở ra để kích hoạt động cơ hành trình phản lực dòng thẳng (ramjet) nhiên liệu rắn.

Cơ chế này giúp tên lửa duy trì tốc độ hành trình ổn định ở mức Mach 3,5 trong suốt hành trình bay tới tầm bắn tối đa khoảng 400 km, vượt trội hoàn toàn về động năng va chạm so với các dòng tên lửa hành trình cận âm Babur trước đây của Islamabad.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Fatah-3. Ảnh chụp màn hình/defence-blog.com.

Tùy biến đầu đạn cho nhiệm vụ đánh đất và chống hạm

Bên cạnh tốc độ và quỹ đạo bay phức tạp, tên lửa Fatah-3 (Fatah-III) còn được thiết kế theo hướng mô-đun hóa phần chiến đấu nhằm đáp ứng đồng thời hai kịch bản tác chiến chiến lược.

Ở cấu hình tấn công mặt đất tiêu chuẩn, tên lửa tận dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh để mang theo đầu đạn nổ phá mảnh hoặc xuyên phá hạng nặng lên tới 400 kg, đủ sức phá hủy các sở chỉ huy kiên cố, sân bay và kho tàng hậu cần nằm sâu trong hậu phương đối phương.

Khi chuyển sang biến thể chống hạm chuyên dụng, khối lượng đầu đạn được điều chỉnh giảm xuống mức 240 kg. Sự đánh đổi trọng lượng này nhằm nhường không gian và nguồn điện ở mũi tên lửa cho việc tích hợp đầu dò radar chủ động pha cuối.

Nhờ bộ cảm biến tự dẫn này, Fatah-3 (Fatah-III) có khả năng tự động khóa bắt các biên đội tàu mặt nước đang cơ động trên biển ở giai đoạn cuối hành trình, tạo ra đối trọng trực tiếp về mặt thông số với dòng tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ.

Pakistan phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Fatah-3. Ảnh: aa.com.tr

Lựa chọn thực dụng giữa chuyển giao công nghệ và tự nghiên cứu

Việc Pakistan nhanh chóng đưa Fatah-3 (Fatah-III) vào giai đoạn phóng thử hoàn thiện cho thấy hiệu quả rõ rệt của chiến lược tiếp nhận và nội địa hóa công nghệ từ đối tác bên ngoài.

Thay vì tự mày mò từ con số không đối với các công nghệ lõi cực kỳ phức tạp như động cơ ramjet siêu thanh hay vật liệu chịu nhiệt cao, việc tận dụng nền tảng sẵn có từ dòng HD-1 giúp Islamabad tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí nghiên cứu và rút ngắn nhiều năm thử nghiệm.

Thực tế này tạo nên sự tương phản đáng chú ý nếu đặt cạnh một số chương trình tự phát triển động cơ và tên lửa siêu thanh thuần túy nội địa trong khu vực như dự án RN01-SS, vốn thường xuyên rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài và giậm chân tại chỗ ở mức hoàn thiện khoảng 20% do thiếu hụt công nghệ vật liệu và thử nghiệm hầm gió siêu thanh.

(Theo defencesecurityasia.com, defence-blog.com, aa.com.tr, defencepk.com)