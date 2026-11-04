Tên lửa DF-26B 'sát thủ diệt tàu sân bay': Công nghệ, sức mạnh thực sự đến đâu?

Video do truyền thông nhà nước Trung Quốc phát sóng gần đây cho thấy một tên lửa đạn đạo DF-26B lao xuống và tạo ra vụ nổ lớn trên mô hình mô phỏng tàu sân bay tại bãi thử nghiệm ở sa mạc Taklamakan, Tân Cương.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế vì tên lửa DF-26B vốn được mệnh danh là “tên lửa diệt tàu sân bay” trong kho vũ khí của Lực lượng Tên lửa Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Dù một số phân tích cho rằng đoạn phim có thể là tư liệu cũ được tái sử dụng, nó vẫn phản ánh rõ tham vọng và nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phát triển khả năng chống tiếp cận khu vực, đặc biệt nhắm vào các nhóm tác chiến tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương.

Tên lửa DF-26B. Ảnh: en.defence-ua.com

Tên lửa DF-26B là phiên bản chống hạm chuyên biệt của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 (Dongfeng-26, Đông Phong 26).

Đây là tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng, được thiết kế để vừa tấn công mục tiêu mặt đất vừa có khả năng tấn công các mục tiêu di động trên biển.

Theo các đánh giá từ các tổ chức nghiên cứu quốc phòng uy tín, tên lửa DF-26B có chiều dài khoảng 14 mét, đường kính khoảng 1,4 mét và trọng lượng phóng khoảng 20 tấn.

Tầm bắn của tên lửa DF-26B được ước tính ở mức 3.000 đến 4.000 km, đủ để phóng từ lãnh thổ Trung Quốc đến các vùng biển rộng lớn ở Tây Thái Bình Dương; một số nguồn Trung Quốc từng đưa ra tầm bắn cao hơn, lên tới khoảng 5.000 km.

Tải trọng đầu đạn tên lửa DF-26B dao động từ 1.200 đến 1.800 kg. Ảnh: defencesecurityasia.com

Tải trọng đầu đạn tên lửa DF-26B dao động từ 1.200 đến 1.800 kg, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, khiến hệ thống này thuộc loại lưỡng dụng.

Đặc điểm nổi bật nhất của phiên bản chống hạm DF-26B nằm ở khả năng dẫn đường giai đoạn cuối. Tên lửa DF-26B sử dụng phương tiện tái nhập khí quyển có thể cơ động, kết hợp với hệ thống tìm kiếm mục tiêu chủ động ở giai đoạn cuối quỹ đạo, giúp nó điều chỉnh hướng bay để tấn công các mục tiêu đang di chuyển như tàu sân bay.

Cơ chế này được cho là kết hợp dữ liệu từ vệ tinh trinh sát, radar vượt chân trời và các cảm biến khác để xác định vị trí sơ bộ của mục tiêu, sau đó dựa vào đầu dò cuối để khóa mục tiêu khi tiến gần.

Tốc độ giai đoạn cuối của tên lửa đạn đạo loại này rất cao, thường đạt mức siêu thanh mạnh, khiến thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ tàu trở nên hạn hẹp.

Độ lệch mục tiêu (CEO) của hệ thống tên lửa DF-26 khoảng vài trăm mét. Ảnh: businessupturn.com

Độ lệch mục tiêu (CEO) của hệ thống tên lửa DF-26 cơ bản ước tính nằm trong khoảng vài trăm mét, nhưng phiên bản chống hạm với dẫn đường cuối được kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng bám sát mục tiêu di động.

Việc Trung Quốc xây dựng và duy trì các mô hình tàu sân bay cùng tàu khu trục quy mô thật tại sa mạc Tân Cương, thậm chí đặt một số mục tiêu trên đường ray để mô phỏng chuyển động, cho thấy nỗ lực hệ thống hóa việc thử nghiệm.

Bãi thử này cho phép thu thập dữ liệu về độ chính xác, hiệu quả đầu đạn và khả năng dẫn đường trong môi trường kiểm soát được.

Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế đều nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa việc tấn công một mô hình cố định hoặc di chuyển có giới hạn trong sa mạc, với việc tấn công một nhóm tàu sân bay thật ngoài đại dương.

Tên lửa DF-26B đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận và khu vực từ chối của Trung Quốc. Ảnh: english.hindfirst.in

Một tàu sân bay thực tế luôn được bảo vệ bởi lớp phòng thủ nhiều tầng gồm máy bay tiêm kích, tên lửa đánh chặn, hệ thống điện tử tác chiến và khả năng cơ động cao.

Chuỗi sát thương từ phát hiện mục tiêu, theo dõi liên tục, truyền dữ liệu đến tên lửa rồi dẫn đường chính xác trong điều kiện đối phương chủ động gây nhiễu và phòng thủ vẫn là thách thức kỹ thuật lớn chưa được chứng minh đầy đủ trong môi trường thực chiến.

Tên lửa DF-26B đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận và khu vực từ chối của Trung Quốc. Với khả năng đường bộ cơ động cao trên xe phóng tự hành, tên lửa DF-26B khó bị phát hiện và tiêu diệt trước khi phóng.

Việc có thể chuyển đổi linh hoạt giữa đầu đạn thông thường và hạt nhân cũng tạo ra sự mơ hồ chiến lược. Dù vậy, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào toàn bộ hệ thống trinh sát, chỉ huy và thông tin liên lạc.

Các thành phần của bãi thử nghiệm ở sa mạc Taklamakan/Các hình ảnh hiển thị tỉ lệ khác nhau. Tọa độ tại điểm bắt đầu của đường ray: 38.81, 87.81. Ảnh: en.defence-ua.com

Nếu chuỗi này bị gián đoạn, độ chính xác và khả năng tấn công mục tiêu di động sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Sự kiện trình diễn tại Tân Cương một lần nữa khẳng định Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm tầm trung.

Tên lửa DF-26B không phải là vũ khí thần kỳ có thể dễ dàng “diệt” tàu sân bay trong mọi tình huống, nhưng nó đại diện cho một mối đe dọa thực tế buộc các lực lượng hải quân hiện đại phải tính toán lại khoảng cách hoạt động an toàn và tăng cường các biện pháp phòng thủ, đánh lừa cũng như phá vỡ chuỗi sát thương của đối phương.

(Theo businessupturn.com, clashreport.com, english.hindfirst.in, defencesecurityasia.com, en.defence-ua.com)