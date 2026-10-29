Tên lửa đánh chặn siêu thanh HYDEF của châu Âu bắt đầu sản xuất nguyên mẫu

Theo thông tin được đăng tải, sau hơn 3 năm làm việc, các chuyên gia đã chuẩn bị ý tưởng về hệ thống phòng thủ tên lửa tương lai và thử nghiệm các công nghệ chủ chốt của nó.

HYDEF (European Hypersonic Defence Interceptor) là một dự án chung của châu Âu nhằm tạo ra một hệ thống phức hợp để đánh chặn các mục tiêu siêu thanh và đạn đạo trong khí quyển.

Chương trình này được tài trợ bởi Liên minh châu Âu thông qua Quỹ Quốc phòng châu Âu, cũng như bởi Bỉ, Đức, Na Uy, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Cơ quan quốc phòng châu Âu OCCAR chịu trách nhiệm về phần tổ chức và các hợp đồng. Nhiệm vụ chính của chương trình là tạo ra hệ thống phòng thủ riêng chống lại tên lửa tốc độ cao và giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài.

Mô hình của một tên lửa đánh chặn siêu thanh tiềm năng HYDEF.

Trong giai đoạn đầu, các nhà phát triển đã tạo ra một khái niệm tổng quát cho tên lửa đánh chặn tương lai. Tất cả công việc phân tích và kỹ thuật theo kế hoạch đều được hoàn thành đúng thời hạn.

Mọi công nghệ quan trọng của dự án đều đã được đưa lên ít nhất TRL 3 (thử nghiệm chứng minh khả thi cơ bản trong phòng thí nghiệm). Điều này đạt được thông qua mô phỏng máy tính, tính toán và hàng loạt bài kiểm tra ban đầu.

Một số thành phần và giải pháp quan trọng đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế, đạt mức độ TRL 4 - 6. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật ở các giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Các chuyên gia đã lập ra một lộ trình phát triển tiếp theo cho hệ thống, dự kiến ​​sẽ tạo ra mô hình trình diễn công nghệ hoàn chỉnh đạt cấp độ TRL 6 vào năm 2030.

Dựa trên kết quả của giai đoạn đầu tiên, những quốc gia tham gia đã hình thành một cơ sở khoa học và sản xuất chung. Điều này cho phép tiến hành thiết kế và chế tạo nguyên mẫu.

Việc hoàn thành giai đoạn này sẽ tạo tiền đề cho bước đi tiếp theo của chương trình, trong đó việc lắp ráp và thử nghiệm những thành phần đầu tiên của tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh sẽ bắt đầu.

Theo Militarnyi