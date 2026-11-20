Cầu Nam ở Kiev bị tấn công hồi tháng 10/2026. Ảnh: Ukrainska Pravda

Theo tờ Kyiv Post, các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga rạng sáng 20/11 đã gây hư hại cho 3 cây cầu bắc qua sông Dnipro ở Kiev, làm gián đoạn giao thông giữa hai bờ thành phố, trong khi các đám cháy bùng phát tại một số khu vực.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo cầu Podilsko-Voskresenskyi và cầu Darnytskyi bị hư hại, trong khi cầu Nam (Southern bridge) tiếp tục bị tấn công.

Giao thông từ bờ phải sang bờ trái sông Dniepr trên cầu Podilsko-Voskresenskyi đã bị đình chỉ. Các cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ hư hại của cầu Darnytskyi.

Cầu Nam vẫn được khai thác một phần, cho phép phương tiện lưu thông theo hướng từ bờ trái sang bờ phải. Tuy nhiên, phương tiện thông thường bị giới hạn tải trọng tối đa 10 tấn, trong khi phương tiện giao thông công cộng được phép có tải trọng tối đa 18 tấn.

Ông Klitschko kêu gọi người dân hạn chế đi lại bằng ô tô nếu không thực sự cần thiết, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp triển khai làm việc từ xa khi có thể.

Cháy và hư hại cơ sở hạ tầng tại Kiev

Một loạt tiếng nổ vang lên tại Kiev trong đêm, khi lực lượng phòng không Ukraine ứng phó với mối đe dọa tên lửa.

Chính quyền thành phố ghi nhận các vụ cháy và thiệt hại tại ít nhất 3 quận, gồm Obolonskyi, Podilskyi và Holosiivskyi.

Tại quận Obolonskyi, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gây cháy một tòa nhà 3 tầng. Một tòa nhà khác tại khu vực phi dân cư ở quận Podilskyi cũng bốc cháy.

Ở quận Holosiivskyi, một đòn tập kích nhằm vào khuôn viên cơ sở hạ tầng, các thông tin ban đầu cho biết một tòa nhà văn phòng trong khu vực đã bốc cháy.

Các cuộc tập kích mới nhất diễn ra sau đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào Kiev hôm 19/11, khiến 1 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công hôm 19/11 cũng gây hư hại cho Đại sứ quán Áo, Đại sứ quán Hà Lan và Nhà thờ St. Volodymyr có giá trị lịch sử, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, các cây cầu ở Kiev nhiều lần trở thành mục tiêu hoặc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Những cây cầu bắc qua sông Dnipro có vai trò quan trọng trong kết nối hai khu vực phía Đông và phía Tây thành phố, phục vụ giao thông dân sự và hoạt động hậu cần.

Nga nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine tập trung vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự hoặc các mục tiêu có liên quan đến năng lực tác chiến của Ukraine.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Ukraine cũng liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, tuyến giao thông quan trọng kết nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Trong hai ngày 16 và 17/11, giới chức Nga thông báo cầu Crimea bị tập kích nhiều lần. Một số nguồn tin Ukraine và các tài khoản theo dõi chiến sự cho biết Kiev sử dụng tên lửa hành trình và UAV trong các đợt tấn công. Rạng sáng 19/11, cầu Crimea vốn đã hư hại lại tiếp tục trở thành mục tiêu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, cuộc tấn công mới nhất khiến hoạt động đường sắt trên cầu tạm thời đình chỉ, trong khi các chuyên gia đánh giá thiệt hại.