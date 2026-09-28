Tên lửa đạn đạo DF-15A Trung Quốc bất ngờ xuất hiện giữa chiến trường Trung Đông?

Những mảnh vỡ tên lửa được phát hiện tại tỉnh Marib, Yemen, đang làm dấy lên nghi vấn Arab Saudi lần đầu đưa tên lửa đạn đạo DF-15A vào thực chiến.

Hình ảnh do tài khoản OSINT Warfare công bố cho thấy một số bộ phận nằm giữa khu vực hoang mạc thuộc huyện Raghwan, trong đó có chi tiết mang dòng chữ DF-15A.

Thomas Newdick, biên tập viên chuyên trang quân sự The War Zone của Mỹ, nhận định đây có thể là dấu hiệu đầu tiên về việc Riyadh sử dụng kho tên lửa đạn đạo vốn được cho là giữ bí mật. Arab Saudi và Trung Quốc chưa xác nhận thông tin.

DF-15 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) một tầng đẩy, sử dụng nhiên liệu rắn và được phóng từ bệ mang phóng tự hành.

Trung Quốc bắt đầu phát triển dòng tên lửa này từ năm 1985, trước khi đưa vào biên chế năm 1990.

Tên lửa DF-15 dài khoảng 9,1 m, đường kính 1 m và có khối lượng phóng khoảng 6,2 tấn. Biến thể DF-15 nguyên bản có tầm bắn khoảng 600 km, trong khi DF-15A được cho là nâng lên khoảng 900 km.

Các biến thể DF-15B và DF-15C có tầm bắn lần lượt khoảng 800 km và 700 km.

Vũ khí này được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất từ khoảng cách xa với thời gian bay ngắn.

Nếu Arab Saudi thực sự sử dụng DF-15A tại Yemen, đây sẽ là phương án khác biệt đáng kể so với các đợt không kích bằng máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình.

Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân khiến quả đạn xuất hiện dưới dạng các mảnh vỡ tại Marib. Newdick cho rằng tên lửa có thể gặp sự cố trong quá trình bay, tách tầng đẩy hoặc không tới được mục tiêu.

Vị trí mảnh vỡ cũng chưa đủ để xác định chính xác điều gì đã xảy ra với quả đạn.

Arab Saudi từng được cho là sở hữu các tên lửa đạn đạo do Trung Quốc sản xuất. Riyadh được cho là đã bí mật mua DF-3A từ cuối những năm 1980 và sau đó tiếp cận DF-21.

Những thương vụ này được nhận định nhằm tăng năng lực tấn công tầm xa trong bối cảnh Arab Saudi lo ngại chương trình tên lửa của Iran và môi trường an ninh Trung Đông.

Nếu được xác nhận, việc sử dụng DF-15A sẽ cho thấy Riyadh đang mở rộng đáng kể các phương án tập kích Houthi, trong bối cảnh giao tranh tại Yemen leo thang trở lại từ tháng 7.