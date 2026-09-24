Tên lửa đạn đạo chống hạm PrSM Increment 2 của Mỹ chuẩn bị trực chiến

Trong khi việc sản xuất tên lửa đạn đạo PrSM Increment 1 đang được đẩy mạnh, Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng triển khai phiên bản tiếp theo đó là Increment 2.

Theo thông báo, Công ty Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng từ Lục quân Mỹ để thiết lập khả năng sẵn sàng hoạt động ban đầu đối với tên lửa đạn đạo PrSM Increment 2.

Đây là phiên bản được gọi là Tên lửa chống hạm đặt trên đất liền (LBASM), nghĩa là nó đủ khả năng phá hủy tàu chiến của các quốc gia đối địch với Mỹ. Vũ khí trên sẽ giúp Washington sở hữu công cụ răn đe tương đương những loại Trung Quốc hay Nga đã có.

Theo đại diện Lầu Năm Góc, hợp đồng này trị giá 1,211 tỷ đô la Mỹ, trong đó thời hạn hoàn thành dự kiến ​​là ngày 13/9/2031, tức là sẽ mất 5 năm để kết thúc toàn bộ dự án.

Đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động ban đầu nghĩa là Lục quân Mỹ phải nhận được lô tên lửa đầu tiên có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Điều này nghĩa là trong vòng 5 năm tới, Lầu Năm Góc muốn sử dụng phiên bản mới của tên lửa đạn đạo PrSM.

Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa PrSM Increment 2 khác với phiên bản PrSM Increment 1 đã được sản xuất hàng loạt chủ yếu ở việc sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp đa năng.

Nhờ thay đổi này, quả đạn có thể bắn trúng các mục tiêu di động, cụ thể hơn là tàu chiến đối phương, điều này cho phép chống lại hạm đội kẻ địch của Mỹ từ cự ly khoảng 500 km.

Hồi tháng 3/2026, Lockheed Martin thông báo phiên bản mới của tên lửa đạn đạo PrSM đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Trong bài kiểm tra, quả đạn đạt tầm xa hơn 350 km và chứng minh được khả năng dẫn đường kiểu mới.

Theo thông báo, việc đặt hàng tên lửa PrSM Increment 2 dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2028, tức là Lockheed Martin sẽ có 3 năm để sản xuất và phát triển giai đoạn sẵn sàng ban đầu cho Lục quân Mỹ.

Tên lửa PrSM có tầm bắn 500 km, nó được phát triển để thay thế loại ATACMS cũ với cự ly tác chiến 300 km. Loại đạn dẫn đường thế hệ mới hiện đang được sản xuất hàng loạt với số lượng tăng dần.

Đáng chú ý là một gói tích hợp module phóng kiểu mới cho hệ thống M142 HIMARS với sức chứa 2 tên lửa PrSM thay vì 1 tên lửa đạn đạo ATACMS như trước đây cũng đã hoàn thành.

Tổng cộng có 4 phiên bản cải tiến được lên kế hoạch tạo ra đối với tên lửa PrSM, biến thể cuối cùng sẽ có tầm bắn 1.000 km, tức là gấp đôi con số hiện nay.

Phiên bản Increment 5 mặc dù đã được lên kế hoạch nhưng không thể triển khai khi giới chức Mỹ đang tìm kiếm một loại tên lửa mới cho vai trò nói trên theo chương trình Tấn công tốc độ cao giá cả phải chăng (AHSS), quả đạn này cũng sẽ được phóng từ hệ thống HIMARS.

Một vấn đề nữa cần phải lưu ý thêm đó là mặc dù tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM Increment 1 đã được sản xuất hàng loạt, nhưng sản lượng vẫn còn khá nhỏ.

Trong cuộc chiến tranh chống Iran, Mỹ gần như đã cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đạn đạo chiến thuật, điều này dẫn đến việc họ phải tạm ngừng cung cấp loại vũ khí trên cho các đồng minh để bổ sung phục vụ nhu cầu của chính mình.