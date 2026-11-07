Tên lửa đạn đạo B-STRIKE tầm bắn 1.000km, công nghệ MaRV, tấn công từ USV

Tại Euronaval 2026, ArianeGroup giới thiệu biến thể hải quân của tên lửa đạn đạo B-STRIKE 1000, mang đầu đạn MaRV cơ động, tầm bắn khoảng 1.000 km và có thể phóng từ tàu không người lái hydrofoil (USV hydrofoil), mở ra khái niệm tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên của châu Âu.

Tại triển lãm Euronaval 2026, tập đoàn ArianeGroup của Pháp đã chính thức trình bày khái niệm biến thể hải quân của hệ thống tên lửa đạn đạo B-STRIKE 1000.

Đây là bước phát triển tiếp theo từ phiên bản đất liền được công bố trước đó tại Eurosatory 2026, trong khuôn khổ hợp tác với Thales và Soframe, nhằm xây dựng năng lực tấn công tầm xa mang tính chủ quyền cho châu Âu.

Khái niệm này được định hướng trở thành tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên của châu lục, với khả năng tấn công cả mục tiêu mặt đất lẫn tàu chiến di động ở khoảng cách khoảng 1.000 km.

Mô hình tên lửa đạn đạo chống hạm B-STRIKE tầm bắn 1.000km, công nghệ MaRV, tấn công từ USV. Ảnh: letstalkdeterrence.substack.com

B-STRIKE 1000 là tên lửa đạn đạo đơn tầng, bay theo quỹ đạo gần như đạn đạo với điểm cao nhất khoảng 120 km và thời gian bay dưới 10 phút tới mục tiêu ở tầm 1.000 km.

Tốc độ giai đoạn cuối vượt Mach 5, giúp rút ngắn cửa sổ phản ứng của hệ thống phòng thủ đối phương.

Điểm then chốt về công nghệ nằm ở đầu đạn MaRV, tức phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động. (MaRV - Maneuverable Reentry Vehicle - là loại đầu đạn của tên lửa đạn đạo có thể tự thay đổi quỹ đạo bay khi lao xuống mục tiêu).

MaRV cho phép hiệu chỉnh quỹ đạo trong giai đoạn bay cuối, vừa nâng cao độ chính xác (sai số lệch mục tiêu CEP - Circular Error Probable) tới dưới 10 mét, vừa tạo ra các thay đổi quỹ đạo ngẫu nhiên, nhằm làm phức tạp hóa việc tính toán đánh chặn của các hệ thống phòng không trên tàu.

Họ tên lửa B-Strike sẽ lấp đầy khoảng trống giữa tên lửa hành trình và các hệ thống vũ khí hạt nhân. Ảnh: aviacionline.com

Khả năng này đặc biệt quan trọng khi tấn công mục tiêu di động như tàu chiến, nơi vị trí mục tiêu thay đổi liên tục từ lúc phóng đến lúc tiếp cận.

Hệ thống dẫn đường được thiết kế kháng nhiễu GNSS, sử dụng dữ liệu theo dõi từ vệ tinh trong giai đoạn giữa chặng, bao gồm thông tin phát hiện tàu qua tín hiệu vô tuyến, sau đó chuyển sang đầu dò tích hợp trên đầu đạn, để dẫn đường giai đoạn cuối.

Đầu đạn đa chức năng hỗ trợ cả chế độ nổ trên không để tấn công mục tiêu diện rộng hoặc tàu mặt nước, lẫn chế độ nổ chậm sau khi xuyên vào mục tiêu cứng.

Điều này giúp tên lửa duy trì tính linh hoạt, vừa chống hạm vừa tấn công cơ sở hạ tầng trên đất liền, kể cả các mục tiêu được bảo vệ chắc chắn.

ArianeGroup ra mắt biến thể hải quân của tên lửa đạn đạo B-STRIKE 1000 tại Triển lãm Euronaval 2026. Ảnh: thedefensenews.com

Về phương tiện phóng, ngoài khả năng tích hợp vào hệ thống phóng thẳng đứng đường kính 25 inch trên tàu chiến tương lai hoặc bệ phóng boong tàu kế thừa từ phiên bản đất liền, ArianeGroup đặc biệt nhấn mạnh tùy chọn mang trên tàu mặt nước không người lái dạng hydrofoil (USV hydrofoil).

Những USV này có thể triển khai kín đáo và nhanh chóng ở vùng ven biển, tạo ra sự linh hoạt chiến thuật cao và giảm rủi ro cho lực lượng có người lái.

Khái niệm này được cho là thu hút sự quan tâm từ một số quốc gia Bắc Âu, nơi địa hình ven biển phức tạp và nhu cầu phòng thủ linh hoạt cao.

Về mặt công nghệ nền, B-STRIKE kế thừa kinh nghiệm từ chương trình tên lửa đạn đạo chiến lược M51 của Pháp nhưng được thiết kế riêng cho nhiệm vụ thông thường, sử dụng vật liệu và quy trình sản xuất khác nhằm tăng sản lượng và giảm chi phí.

Đây không phải phiên bản thông thường hóa của hệ thống hạt nhân mà là một họ vũ khí độc lập, hướng tới khả năng sản xuất hàng loạt hơn.

Mô hình khái niệm tên lửa đạn đạo B-STRIKE 1000 phiên bản chống hạm được gắn trên tàu không người lái. Ảnh: ArianeGroup/Étienne Marcuz

So với các tên lửa đạn đạo chống hạm hiện có trên thế giới, B-STRIKE 1000 hải quân đặt mục tiêu kết hợp tốc độ cao, cơ động cuối quỹ đạo và độ chính xác cao trong một gói châu Âu mang tính chủ quyền.

Cần nhìn nhận khách quan rằng đây vẫn là thông tin được giới thiệu tại triển lãm, chưa trải qua các cuộc thử nghiệm bay công khai đầy đủ.

Các thông số về tầm bắn, độ chính xác và tốc độ đều là số liệu do nhà sản xuất đưa ra, phụ thuộc vào điều kiện phóng thực tế, khối lượng đầu đạn và quỹ đạo cụ thể.

Quá trình phát triển từ khái niệm đến hệ thống sẵn sàng chiến đấu sẽ đòi hỏi nhiều bước thử nghiệm, tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh và chứng minh khả năng đánh chặn mục tiêu di động trong môi trường nhiễu phức tạp.

Dù vậy, việc ArianeGroup công bố biến thể hải quân và tùy chọn USV (Unmanned Surface Vehicle) cho thấy châu Âu đang chủ động lấp khoảng trống năng lực tấn công sâu bằng tên lửa đạn đạo thông thường, đồng thời khám phá các phương thức triển khai mới linh hoạt hơn so với các hệ thống phóng cố định truyền thống.

(Theo thedefensenews.com, militarnyi.com, aerotime.aero, aviacionline.com)