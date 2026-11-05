Tên lửa của Tiểu đoàn 178 diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 làm công tác chuẩn bị chiến đấu cho khí tài.

Đúng 8 giờ 58 phút, với bản lĩnh, sự bình tĩnh và tự tin, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 thực hành xạ kích, tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên ở cự ly 18km, độ cao 1,5km, đạt độ chính xác cao.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 thực hành bắn đạn thật.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 vinh dự là đơn vị bắn tên lửa đầu tiên.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và phối hợp hiệp đồng kíp chiến đấu.

Chúc mừng thành tích của đơn vị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 đã trực tiếp tặng hoa, biểu dương cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng các cấp tặng hoa chúc mừng kíp chiến đấu.

Kết quả trên khẳng định chất lượng huấn luyện của đơn vị, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.