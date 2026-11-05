Tên lửa của Tiểu đoàn 178 diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên
Sáng 5-11, tại Trường bắn TB1, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khai mạc diễn tập có bắn đạn thật lực lượng phòng không. Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 là đơn vị đầu tiên thực hành bắn đạn thật bằng tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM.
Đúng 8 giờ 58 phút, với bản lĩnh, sự bình tĩnh và tự tin, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 thực hành xạ kích, tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên ở cự ly 18km, độ cao 1,5km, đạt độ chính xác cao.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và phối hợp hiệp đồng kíp chiến đấu.
Chúc mừng thành tích của đơn vị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 đã trực tiếp tặng hoa, biểu dương cán bộ, chiến sĩ.
Kết quả trên khẳng định chất lượng huấn luyện của đơn vị, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ten-lua-cua-tieu-doan-178-diet-muc-tieu-ngay-tu-qua-dan-dau-tien-1063384