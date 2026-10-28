Tên lửa Contra Đức đối phó các cuộc tấn công quy mô lớn, đánh chặn hàng nghìn mục tiêu

Hệ thống phòng thủ tên lửa Contra mới của công ty Helsing (Đức) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và hai loại tên lửa đánh chặn chi phí thấp vừa được công bố, hứa hẹn giải quyết bài toán tốn kém khi đối phó với hàng nghìn UAV phản lực Geran-4 và Geran-5 của Nga đang ngày càng xuyên thủng phòng không Ukraine.

Ngày 26/10, công ty công nghệ quốc phòng Helsing của Đức chính thức giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa Contra tại buổi ra mắt sản phẩm.

Hệ thống Contra được thiết kế đặc biệt để đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV/Drone) tốc độ cao và tên lửa hành trình.

Theo các lãnh đạo công ty, hệ thống phòng thủ tên lửa Contra hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẵn sàng thương mại hóa vào nửa cuối năm 2027.

Điểm nổi bật nhất là chi phí mỗi lần khai hỏa được giữ dưới 100.000 USD, thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống tên lửa đánh chặn truyền thống trị giá hàng triệu USD.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Contra. Ảnh: helsing.ai

Trái tim của hệ thống Contra là phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên nền tảng chỉ huy Altra của Helsing. Phần mềm này tự động hợp nhất dữ liệu từ các cảm biến và vũ khí thành một bức tranh không gian chung, cho phép phát hiện và tổ chức đánh chặn đồng thời hàng trăm đến hàng nghìn mục tiêu.

Dù vận hành tự chủ ở mức cao, con người vẫn giữ quyền kiểm soát cuối cùng đối với quyết định giao chiến và ưu tiên mục tiêu. Khả năng này đặc biệt quan trọng khi đối mặt với các đợt tấn công theo đàn, nơi thời gian phản ứng tính bằng giây.

Hai loại tên lửa đánh chặn được phát triển đi kèm mang tên AD-1 Inferno và AD-2 Ambush, bổ trợ lẫn nhau để tạo thành lớp phòng thủ linh hoạt.

Tên lửa AD-1 Inferno sử dụng động cơ phản lực, đạt tốc độ khoảng 700 km/h với tầm hoạt động 20km. Loại tên lửa này có khả năng bay loanh quanh trên không chờ mục tiêu, hoạt động theo bầy và thậm chí quay lại tấn công lần nữa nếu lần đầu thất bại.

AD-1 Inferno được định hướng trở thành lực lượng đánh chặn chủ lực, phù hợp với phần lớn các mối đe dọa ở tốc độ trung bình đến cao.

Trong khi đó, tên lửa AD-2 Ambush dùng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, đạt tốc độ trên Mach 2 tương đương gần 3.000 km/h.

Hai mẫu tên lửa đánh chặn AD-1 Inferno và tên lửa AD-2 Ambush của Helsing. Ảnh: Helsing/breakingdefense.com

Tên lửa AD-2 Ambush được thiết kế để lao tới nhanh chóng và tiêu diệt những mục tiêu đã lọt qua lớp phòng thủ trước đó, đóng vai trò như phương án cuối cùng trước khi chúng chạm đất.

Cả hai loại đều được phóng từ container tiêu chuẩn, nhận hướng dẫn giữa hành trình từ trạm radar mặt đất của hệ thống phòng thủ tên lửa Contra và trang bị đầu dò radar chủ động để dẫn đường giai đoạn cuối trong mọi điều kiện thời tiết.

Sự ra đời của hệ thống tên lửa phòng không Contra xuất phát trực tiếp từ sự tiến hóa của UAV tấn công Nga. Các phiên bản UAV Geran ban đầu dựa trên thiết kế Shahed của Iran sử dụng động cơ cánh quạt và bay chậm, giúp lực lượng phòng không Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn khoảng 90%.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Nga đã chuyển sang sản xuất và triển khai hàng loạt UAV Geran-4 cùng UAV Geran-5. Những mẫu UAV phản lực này đạt tốc độ từ 400 đến 700 km/h, hoạt động ngày càng giống tên lửa hành trình.

Theo đánh giá của Helsing, gần một nửa số UAV loại này có thể vượt qua hệ thống phòng không hiện có và đánh trúng mục tiêu. Tốc độ cao hơn không chỉ rút ngắn thời gian phản ứng mà còn làm phức tạp việc tính toán quỹ đạo, buộc các hệ thống đánh chặn phải nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Về mặt công nghệ, việc chọn động cơ phản lực cho tên lửa AD-1 Inferno cho phép duy trì tốc độ ổn định trên quãng đường dài và khả năng loanh quanh, trong khi động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa AD-2 Ambush cung cấp gia tốc cực mạnh trong thời gian ngắn.

Đầu dò radar chủ động sử dụng linh kiện phần cứng phổ biến giúp giảm chi phí sản xuất hàng loạt và tăng khả năng hoạt động trong môi trường bị nhiễu.

Tên lửa AD-1 Inferno của Helsing, ra mắt ngày 26/10/2026, là một phần trong hệ thống phòng không Contra của công ty. Ảnh: Helsing/defensenews.com

Helsing nhấn mạnh chuỗi cung ứng châu Âu độc lập, không phụ thuộc vào các hạn chế xuất khẩu của Mỹ, phù hợp với xu hướng các chính phủ châu Âu ưu tiên mua sắm trang thiết bị nội địa sau những biến động gần đây.

Trong một kịch bản mô phỏng được trình chiếu, 20 quả tên lửa AD-1 Inferno và 40 quả tên lửa AD-2 Ambush được phóng từ các container tiêu chuẩn để đối phó với một đàn UAV tấn công.

Phần mềm AI tự động tính toán thứ tự và khoảng cách đánh chặn tối ưu. Cách tiếp cận này nhằm đảo ngược tỷ lệ chi phí trao đổi bất lợi, nơi bên phòng thủ trước đây phải dùng tên lửa đắt đỏ để tiêu diệt UAV giá rẻ.

Dù hệ thống chưa hoàn tất thử nghiệm bay đầy đủ và vẫn cần thời gian để chứng minh hiệu quả thực tế trên chiến trường, việc đã ký được một hợp đồng cung cấp cho thấy sự quan tâm từ thị trường.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Contra phản ánh xu hướng chung trong ngành quốc phòng hiện nay: tìm kiếm giải pháp chi phí thấp, sản xuất quy mô lớn và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đối phó với mối đe dọa máy bay không người lái (UAV/Drone) ngày càng tinh vi.

Với tốc độ của UAV Geran-4 và UAV Geran-5 dao động ở mức 400-700 km/h, tên lửa AD-1 Inferno ở 700 km/h có thể theo đuổi hiệu quả ở khoảng cách trung bình, trong khi tên lửa AD-2 Ambush với tốc độ Mach 2 (gần 3.000 km/h) đảm bảo khả năng can thiệp khẩn cấp.

Những thông số này tạo ra một lớp phòng thủ đa tầng, kết hợp giữa sự bền bỉ của động cơ phản lực và sức mạnh bùng nổ của động cơ nhiên liệu rắn.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, các giải pháp như vậy có thể giúp duy trì khả năng phòng thủ lâu dài mà không làm cạn kiệt nguồn lực tài chính cũng như đạn dược.

(Theo helsing.ai, defensenews.com, breakingdefense.com, unmannedairspace.info, defence-blog.com, sofx.com)