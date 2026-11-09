Tên lửa Chunmoo của Hàn Quốc sắp được phóng thử trên biển Mỹ

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Chunmoo do Tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc phát triển. (Nguồn: The Korea Herald)

Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống Chunmoo trong tác chiến hải quân.

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành sau khi Hanwha Defense USA (HDUSA) ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Magnet Defense nhằm phát triển bệ phóng Chunmoo dành cho tàu mặt nước không người lái hạng trung H38 (MUSV).

Song song với thử nghiệm vũ khí, HDUSA đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hàng hải tại Mỹ.

Theo đó, công ty đang đàm phán mua lại Austal USA, đơn vị thành viên của tập đoàn đóng tàu Austal (Australia) tại thị trường này.

Trước đó, vào tháng 10, HDUSA đã ký hợp đồng trị giá 269 triệu USD với công ty dịch vụ hàng hải TOTE Services của Mỹ để đóng tàu đổ bộ hạng trung phục vụ Hải quân và Thủy quân lục chiến nước này.

Những bước đi trên nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động đóng tàu của Hanwha tại Mỹ.

Chunmoo là hệ thống pháo phản lực đa nòng do Hanwha Aerospace phát triển, hiện được quân đội Hàn Quốc đưa vào sử dụng.

Ngày 15/10, Lục quân nước này đã triển khai các bệ phóng Chunmoo trong một cuộc diễn tập thực địa tại thành phố Incheon.

(theo Yonhap)