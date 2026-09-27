Tên lửa chống tăng SPIKE SR là gì và vì sao Mỹ đang quan tâm?

Rafael Systems Global Sustainment (RSGS), công ty có trụ sở tại Mỹ thuộc tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel, ngày 22/9 thông báo nhận thỏa thuận thông qua liên minh Công nghệ hàng không và tên lửa (AMTC) để hỗ trợ quá trình chứng nhận và phát triển tên lửa chống tăng SPIKE SR theo yêu cầu của quân đội Mỹ.

Đây là bước mới trong quá trình đánh giá loại vũ khí này, nhưng chưa đồng nghĩa Mỹ đã quyết định mua hoặc đưa SPIKE SR vào biên chế.

SPIKE SR là thành viên thuộc gia đình tên lửa SPIKE do tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel phát triển.

Đây là tên lửa dẫn đường quang điện tử, được thiết kế để binh sĩ mang vác và phóng từ vai.

Rafael định vị SPIKE SR cho các lực lượng bộ binh cơ động, đặc biệt ở cấp đơn vị nhỏ, nơi yêu cầu về hỏa lực chính xác phải đi cùng khả năng cơ động cao.

Điểm đáng chú ý của SPIKE SR là trọng lượng tương đối thấp. Tên lửa cùng ống phóng có khối lượng khoảng 10 kg, cho phép một binh sĩ có thể mang theo mà không cần phương tiện chuyên dụng.

Tầm bắn của hệ thống từ 50 m đến 2.000 m. Với bộ binh, khoảng cách này đủ để tạo ra năng lực chống thiết giáp ở cấp tiểu đội hoặc trung đội mà không phụ thuộc hoàn toàn vào xe chiến đấu hay các tổ hợp tên lửa cồng kềnh.

SPIKE SR sử dụng cơ chế "bắn và quên". Sau khi khóa mục tiêu và phóng, tên lửa tự dẫn tới mục tiêu mà người bắn không phải tiếp tục điều khiển.

Rafael cho biết, hệ thống được trang bị đầu dò quang điện tử và có khả năng tác chiến ngày đêm. Thiết kế này giúp rút ngắn thời gian binh sĩ phải ở lại vị trí khai hỏa.

Việc Mỹ quan tâm tới SPIKE SR cũng phản ánh nhu cầu tăng hỏa lực chính xác cho các đơn vị bộ binh chiến đấu trực tiếp.

RSGS cho biết, chương trình mới sẽ bao gồm điều chỉnh, tích hợp và thử nghiệm những năng lực phù hợp với yêu cầu của quân đội Mỹ.

SPIKE SR hiện chưa có số lượng mua sắm, giá trị hợp đồng hay lịch triển khai được công bố.

RSGS cho biết, gia đình tên lửa SPIKE hiện được sử dụng tại 46 quốc gia, trong đó có 22 thành viên NATO.

Tuy nhiên, quá trình chứng nhận tại Mỹ vẫn còn phía trước.

Kết quả thử nghiệm sẽ quyết định liệu SPIKE SR có đáp ứng được những yêu cầu riêng của quân đội Mỹ hay không.