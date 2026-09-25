Tên lửa chống tăng SPIKE SR 'bắn và quên' hoạt động thế nào?

Điểm khác biệt quan trọng của tên lửa chống tăng SPIKE SR nằm ở khả năng "bắn và quên", hay Fire & Forget. Thay vì phải tiếp tục điều khiển tên lửa trong suốt quá trình bay, người lính khóa mục tiêu trước khi phóng rồi có thể rời khỏi vị trí.

Rafael thiết kế hệ thống này dành cho bộ binh cấp tiểu đội và trung đội, nơi khả năng khai hỏa nhanh và cơ động sau khi bắn có ý nghĩa đặc biệt.

SPIKE SR sử dụng đầu dò quang điện tử thế hệ thứ 3 được tích hợp ngay trong hệ thống. Rafael cho biết, đầu dò sử dụng 2 kênh cảm biến chính gồm cảm biến ảnh hồng ngoại không làm mát và camera CCD độ phân giải cao.

Hai kênh này tạo thành hệ thống quan sát có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, kết hợp với bộ phận bám mục tiêu để duy trì khóa trong quá trình tên lửa tiếp cận.

Cảm biến hồng ngoại cho phép tên lửa phát hiện đặc điểm nhiệt của mục tiêu. Đây là yếu tố quan trọng khi ánh sáng yếu hoặc điều kiện quan sát thay đổi.

Trong khi đó, kênh CCD cung cấp hình ảnh quang học có độ phân giải cao vào ban ngày. Việc kết hợp 2 kênh giúp hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào một phương thức quan sát duy nhất.

Quy trình tác chiến được rút gọn thành các bước cơ bản: người lính đưa hệ thống vào trạng thái hoạt động, quan sát và khóa mục tiêu, sau đó phóng tên lửa.

Rafael công bố thời gian từ khi kích hoạt đến khi hệ thống sẵn sàng khai hỏa dưới 6 giây. Điều này cho phép SPIKE SR phản ứng với những mục tiêu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Sau khi phóng, tên lửa sử dụng đầu dò để tiếp tục nhận biết và bám mục tiêu. Đây chính là điểm tạo nên khái niệm "bắn và quên".

Người sử dụng không phải duy trì đường ngắm hay truyền lệnh điều khiển liên tục tới tên lửa. Rafael cho biết SPIKE SR có thể khóa và tấn công cả mục tiêu đứng yên lẫn mục tiêu đang di chuyển, vào ban ngày hoặc ban đêm.

Cách vận hành này khác với những tên lửa chống tăng mà người sử dụng phải tiếp tục dẫn đường sau khi phóng. Với loại vũ khí đó, xạ thủ có thể phải duy trì quan sát hoặc truyền lệnh tới tên lửa trong một phần hoặc toàn bộ hành trình.

Điều này có thể kéo dài thời gian người lính phải ở tại vị trí khai hỏa. Ngược lại, "bắn và quên" cho phép người sử dụng chuyển sang nhiệm vụ khác hoặc nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi phóng.

Tuy nhiên, "bắn và quên" không có nghĩa tên lửa tự động đánh trúng mọi mục tiêu. Khả năng phát hiện, nhận dạng và bám mục tiêu vẫn phụ thuộc vào chất lượng đầu dò, điều kiện quan sát, đặc điểm mục tiêu và môi trường tác chiến.

Các thông số về xác suất trúng đích mà Rafael công bố là đặc tính do nhà sản xuất đưa ra, trong khi hiệu quả thực tế còn phải được đánh giá qua thử nghiệm và sử dụng.

Với SPIKE SR, công nghệ dẫn đường vì vậy quan trọng không kém đầu đạn. Việc đưa đầu dò hồng ngoại, camera CCD và bộ bám mục tiêu vào một tên lửa chỉ khoảng 10 kg giúp bộ binh sở hữu một vũ khí có khả năng tấn công chính xác mà không phải mang theo hệ thống điều khiển cồng kềnh.

Đó cũng là lý do "bắn và quên" trở thành một trong những đặc điểm nổi bật nhất của tên lửa chống tăng này.