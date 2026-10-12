Tên lửa chống hạm tàng hình LRASM khiến B-52 trở thành 'sát thủ tàu chiến'

Hải quân Mỹ chuẩn bị ký hợp đồng với Tập đoàn Lockheed Martin để tích hợp tên lửa chống hạm tàng hình LRASM vào hệ thống vũ khí của máy bay ném bom B-52 Stratofortress.

Theo trang The War Zone (TWZ), điều này phản ánh mong muốn của Lầu Năm Góc trong việc có được những vũ khí mới để đối phó với lực lượng hải quân ngày càng hùng mạnh của các đối thủ, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thông báo mới nhất từ ​​Bộ Tư lệnh Hàng không Hải quân Mỹ cho biết, họ dự định đàm phán với Lockheed Martin với tư cách nhà cung cấp duy nhất và sau đó đặt hàng tích hợp tên lửa LRASM vào máy bay ném bom B-52.

Công việc sẽ bao gồm cập nhật phần mềm tên lửa, thử nghiệm liên quan, sửa chữa các mẫu trình diễn kỹ thuật và triển khai phần việc của bộ phận phân tích lỗi kỹ thuật.

Cần lưu ý, oanh tạc cơ B-52 hiện đã có thể mang tới 20 tên lửa hành trình không đối đất thuộc dòng AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), vốn là cơ sở phát triển của phiên bản AGM-158C LRASM.

Do các tên lửa này có kích thước tương tự, ấn phẩm TWZ cho rằng chiếc oanh tạc cơ chiến lược nói trên cũng có thể mang được số lượng tên lửa chống hạm LRASM tương đương.

Bên cạnh đó, yêu cầu ngân sách năm tài chính 2027 của Không quân Mỹ cũng nêu rõ kế hoạch tích hợp các biến thể LRASM và JASSM mới nhất vào máy bay ném bom chiến lược B-52.

Tài liệu cho biết, công việc dự kiến ​​sẽ cho phép triển khai các tên lửa hành trình tàng hình thế hệ tiếp theo để chống lại mục tiêu được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tích hợp tiên tiến.

Công việc dự kiến ​​cho năm tài chính 2027 bao gồm tích hợp phần mềm tên lửa vào hệ thống kiểm soát hỏa lực của B-52, xác minh việc tách vũ khí an toàn khỏi cả cụm treo dưới cánh và bệ phóng bên trong, cập nhật giao diện vũ khí và hoàn thành thử nghiệm an toàn hệ thống.

Tên lửa chống hạm LRASM được thiết kế để tấn công tàu chiến mặt nước ở tầm xa. Hệ thống dẫn đường của nó kết hợp cơ chế quán tính với hiệu chỉnh GPS và đầu dò hồng ngoại, tạo ra hình ảnh mục tiêu, đảm bảo nhận dạng và "khóa" ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

Tầm bắn chính xác của tên lửa chưa được công bố. Phiên bản LRASM cơ sở được cho là có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly 320 - 480 km, biến thể C-3 trong tương lai sẽ có cự ly tác chiến khoảng 960 km. Khối lượng đầu đạn nổ mạnh có khả năng xuyên phá ở mức 454 kg.

Tên lửa hành trình chống hạm tàng hình LRASM có mức độ tự chủ cao nhờ hệ thống lập kế hoạch lộ trình tích hợp liên kết với hệ thống trinh sát vô tuyến ESM cài sẵn bên trong.

Bên cạnh đó, LRASM cũng có một kênh liên kết dữ liệu cho phép nó nhận thông tin cập nhật về mối đe dọa trong suốt chuyến bay, và có thể tương tác với những quả LRASM khác trong cuộc tấn công kết hợp.

Kế hoạch của Mỹ là tạo ra 3 phiên bản tên lửa gồm LRASM 1.0, LRASM 1.1 và LRASM C-3. Biến thể cơ sở LRASM 1.0 đạt được khả năng sẵn sàng hoạt động ban đầu vào năm 2019, đã tích hợp vào máy bay ném bom B-1B Lancer cùng tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet.

Công việc cũng đang được tiến hành để tích hợp tên lửa này vào các chiến đấu cơ F-15, F-35, P-8 Poseidon và F-16. Trong khi đó, phiên bản LRASM 1.1 vẫn đang trải qua quá trình thử nghiệm vận hành ban đầu (IOT&E).