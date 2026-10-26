Tên lửa chống hạm NSM tung đòn tấn công bí mật từ bệ phóng dạng container

Công ty Kongsberg của Na Uy vừa đăng tải video cuộc thử nghiệm đặc biệt, cho thấy họ đã phóng thành công tên lửa tấn công hải quân (tên lửa NSM) từ một container vận tải tiêu chuẩn dài 20 feet.

Hệ thống tác chiến vừa ra mắt này được nhà sản xuất gọi bằng cái tên Module Nhiệm vụ NSM.

Trong bài kiểm tra diễn ra tại Na Uy, tên lửa NSM được triển khai từ một bệ phóng dạng container có thể chứa tối đa 4 đạn, có vẻ bề ngoài không khác gì loại dùng trong vận tải biển thông thường.

Để kiểm tra độ an toàn, các thông số hậu cần liên quan đến vận chuyển và xếp dỡ, cũng như khả năng chịu áp lực và sóng xung kích của hệ thống trong quá trình phóng đều được đánh giá kỹ lưỡng.

Theo nhà sản xuất, bệ phóng ngụy trang dạng container cung cấp một cách thức mới để triển khai vũ khí. Việc tích hợp bệ phóng vào container vận tải tiêu chuẩn giúp đơn giản hóa việc di chuyển giữa các vị trí và sử dụng mạng lưới logistic hiện có.

Bệ phóng tên lửa NSM đặt trong container có thể triển khai từ tàu mặt nước, xe tải hoặc trực tiếp từ mặt đất mà không cần sửa đổi, giúp tăng tính linh hoạt trong vận hành, đặc biệt là ở những khu vực có đường bờ biển dài và khoảng cách xa.

Ông Stole Mortensson - Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển Kinh doanh và Chiến lược, Tên lửa và Cấu trúc Máy bay của Công ty Kongsberg cho biết: "Bệ phóng container có thể được bố trí sẵn và triển khai bí mật để hỗ trợ các hoạt động tác chiến khi cần thiết".

"Đồng thời hệ thống này cho phép phân tán vũ khí trên các khu vực rộng lớn hơn, mang lại sự linh hoạt trong tác chiến và nhiều lựa chọn khi triển khai hơn”

Tên lửa tấn công hải quân (NSM) là một loại đạn hành trình cận âm, dẫn đường chính xác, được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực TRI-40 kết hợp với tầng khởi tốc nhiên liệu rắn để tạo lực đẩy ban đầu.

Loại đạn dẫn đường này được phát triển bởi Công ty Kongsberg của Na Uy, nó có chiều khoảng 4 m, và trọng lượng phóng khoảng 410 kg, trang bị đầu đạn kết hợp nặng 120 kg, tầm bắn được công bố là trên 185 km.

Trong giai đoạn bay hành trình, tên lửa được điều khiển bằng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hiệu chỉnh quỹ đạo dựa trên tín hiệu định vị vệ tinh toàn cầu GPS.

Vào giai đoạn công kích, tên lửa sử dụng hệ thống nhận dạng mục tiêu với đầu dò hồng ngoại, "bộ não" của NSM được nạp sẵn cơ sở dữ liệu về dấu hiệu nhiệt của từng đối tượng cụ thể. Nhờ "thư viện" này, quả đạn có thể nhận dạng và tung đòn tấn công chính xác nhất.