Tên lửa chống hạm NSM tung đòn tấn công bí mật nhờ bệ phóng container

Hệ thống mới này được gọi là Module Nhiệm vụ NSM. Công ty Kongsberg đã cho biết điều này trong thông cáo báo chí của mình.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại Na Uy. Tên lửa được triển khai từ một bệ phóng dạng container có thể chứa tối đa 4 đạn, để kiểm tra độ an toàn, các thông số hậu cần về vận chuyển và xếp dỡ, cũng như khả năng chịu áp lực và sóng xung kích của hệ thống trong quá trình phóng.

Như công ty đã lưu ý, giải pháp container cung cấp một cách thức thay thế để triển khai vũ khí. Việc tích hợp bệ phóng vào container đường biển tiêu chuẩn giúp đơn giản hóa việc di chuyển giữa các vị trí và sử dụng mạng lưới hậu cần - vận tải hiện có.

Hệ thống phóng container có thể được triển khai từ tàu, xe tải hoặc trực tiếp từ mặt đất mà không cần sửa đổi, tăng tính linh hoạt trong vận hành, đặc biệt là ở những khu vực có đường bờ biển dài và khoảng cách xa.

“Bệ phóng container có thể được bố trí sẵn và triển khai bí mật để hỗ trợ các hoạt động khi cần thiết. Đồng thời nó cho phép phân tán tài sản trên các khu vực rộng lớn hơn, mang lại sự linh hoạt trong hoạt động và nhiều lựa chọn triển khai hơn”, ông Stole Mortensson, Phó Chủ tịch Công ty Kongsberg cho biết.

Triển khai tên lửa NSM từ bệ phóng container.

Tên lửa tấn công hải quân (NSM) là một loại đạn hành trình cận âm, dẫn đường chính xác, được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực TRI-40 kết hợp với bộ phận khởi tốc nhiên liệu rắn để tạo lực đẩy.

Tên lửa này được phát triển bởi Công ty Kongsberg của Na Uy. Chiều dài đạn khoảng 4m, và trọng lượng phóng khoảng 410kg. NSM trang bị đầu đạn kết hợp nặng 120kg. Tầm bắn được công bố là "trên" 185km.

Trong giai đoạn bay hành trình, tên lửa được điều khiển bằng hệ thống quán tính với hiệu chỉnh dựa trên tín hiệu GPS.

Vào giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa được dẫn hướng bởi hệ thống nhận dạng mục tiêu với đầu dò hồng ngoại, tổ hợp này có cơ sở dữ liệu riêng về "dấu hiệu nhiệt" của từng đối tượng. Nhờ vậy tên lửa có thể nhận dạng và tung đòn tấn công chính xác nhất.

Theo Militarnyi