Tên lửa chiến lược LGM-35A Sentinel thêm phần đáng sợ nhờ đầu đạn hồi quyển Mk 21A

Cuộc thử nghiệm đầu đạn hồi quyển Mk 21A được thực hiện bởi Tập đoàn Lockheed Martin phối hợp với Không quân Mỹ (USAF). Vụ phóng diễn ra trên Thái Bình Dương, từ căn cứ Vandenberg của Lực lượng Không gian ở California.

Mk 21A là hệ thống phương tiện hồi quyển đầy triển vọng được phát triển bởi Lockheed Martin, được thiết kế để lắp đặt trên tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel thế hệ mới nhằm thay thế loại Minuteman III lạc hậu.

Đầu đạn hồi quyển Mk 21A được thiết kế để bảo vệ phần đầu đạn hạt nhân W87-1 trong suốt chuyến bay ngoài không gian và khi đi qua các tầng khí quyển dày đặc ở tốc độ siêu thanh.

Trong lần phóng thử gần nhất trên Thái Bình Dương, một nguyên mẫu Mk 21A không trang bị đầu đạn lõi đã trải qua đánh giá, nó được đưa lên quỹ đạo bằng một phương tiện phóng chuyên dụng.

Chuyến bay nói trên đã chứng minh sự sẵn sàng của thiết kế sản phẩm và khẳng định hiệu quả của công nghệ thế hệ mới dành cho những bộ phận chính của tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Đại diện Lockheed Martin cho biết bài kiểm tra được tiến hành như một phần của hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD. Để đẩy nhanh tiến độ phát triển, họ sử dụng công nghệ kỹ thuật số, bao gồm mô hình hóa độ chính xác cao và mô phỏng máy tính.

Điều này giúp rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, tăng hiệu quả phát triển, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và xác minh các đặc tính của hệ thống vũ khí tương lai.

Dữ liệu thu được trong chuyến bay cuối cùng sẽ sử dụng để tiếp tục cải tiến thiết kế đầu đạn hồi quyển Mk 21A và chuẩn bị cho lần đánh giá sắp tới.

Giai đoạn quan trọng tiếp theo của dự án sẽ là phân tích chuyên sâu dự án ở cấp độ hệ thống, cho phép đánh giá mức độ sẵn sàng của thiết kế đầu đạn hồi quyển.

Cần nói thêm, Mỹ đang tích cực phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới với tên định danh LGM-35 Sentinel, nhằm mục đích thay thế hoàn toàn kho vũ khí răn đe hạt nhân lạc hậu.

LGM-35 Sentinel sẽ trở thành nền tảng của thành phần mặt đất trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, sẽ đảm bảo an ninh quốc gia cho đến năm 2075. Không quân Mỹ dự định triển khai 400 tên lửa này trong các hầm ngầm hiện đại hóa bắt đầu từ thập kỷ tới.

ICBM Minuteman III đã được đưa vào biên chế từ thời Chiến tranh Lạnh, đã trải qua nâng cấp nhiều lần, nhưng nguồn lực của hệ thống điều khiển, động cơ và hạ tầng chế tạo đang dần cạn kiệt.

Trong khi đó LGM-35 Sentinel là tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng, các kỹ sư của Tập đoàn Northrop Grumman đã thử nghiệm thành công tất cả các phần, chứng minh độ tin cậy của hệ thống đẩy mới.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa này sẽ được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu điện tử mạnh hoặc mất liên lạc vệ tinh.

Đối với phần chiến đấu, tên lửa đạn đạo chiến lược này sẽ sử dụng đầu đạn nhiệt hạch loại W87-0 và W87-1, chứa trong các phương tiện hồi quyển Mk 21A mới.

Trong năm 2026, Tập đoàn Northrop Grumman đã bắt đầu chế tạo một nguyên mẫu đầu đạn hoàn chỉnh cho tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35 Sentinel để tiến hành công tác đánh giá chuyên sâu.