Tên lửa Bulava tầm bắn 10.000km, 10 đầu đạn MIRV, 'át chủ bài' của tàu ngầm Borei-A

Vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava (ICBM Bulava) từ tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới lớp Borei-A đã khẳng định bước tiến vượt bậc của Hải quân Nga trong việc duy trì năng lực răn đe hạt nhân trên toàn cầu.

Video: phóng tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava/Bộ Quốc phòng Nga

Tập đoàn tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava kết hợp cùng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Đề án 955A Borei-A đại diện cho đỉnh cao chế tạo khí tài quân sự hiện đại của Moskva.

Tàu ngầm lớp Borei-A được thiết kế tối ưu hóa về mặt thủy động học, giúp giảm thiểu tối đa diện tích phản xạ âm thanh dưới nước.

Tàu ngầm hạt nhân Dự án 955A Borey-A trang bị tên lửa Bulava. Ảnh: globallookpress.com

Nhờ tích hợp hệ thống chân vịt bọc kim dạng bơm dòng chảy cùng lớp phủ chống dội âm tiên tiến, tàu ngầm Borei-A đạt khả năng di chuyển siêu êm, biến nó thành một ‘bóng ma’ đích thực dưới lòng đại dương.

Tàu có lượng giãn nước khi lặn lên tới hàng chục nghìn tấn, trang bị hệ thống trinh sát sonar đa kênh hiện đại, cho phép phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa trong khi vẫn duy trì sự ẩn mình trước các mạng lưới săn ngầm phương Tây.

Sức mạnh tiến công chủ lực của tàu ngầm Borei-A nằm ở cơ cấu mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava.

Dòng tên lửa này sở hữu tầm bắn vượt trội 8.000 km đến 10.000 km, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn cho tầng khởi tốc giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển qua tầng khí quyển, hạn chế rủi ro bị các hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương đánh chặn sớm.

Tên lửa Bulava được thiết kế để vượt qua lá chắn phòng thủ đối phương. Ảnh: RIA

Mỗi quả tên lửa Bulava có khả năng mang theo từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle).

Các đầu đạn này không chỉ đạt tốc độ siêu vượt âm ở giai đoạn cuối mà còn tích hợp công nghệ quỹ đạo linh hoạt, liên tục thay đổi hướng bay để vô hiệu hóa những lá chắn tên lửa phức tạp nhất hiện nay.

Điểm then chốt tạo nên độ chính xác chết người của tên lửa Bulava nằm ở hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính tự động, định vị vệ tinh GLONASS và công nghệ tham chiếu thiên văn giai đoạn giữa.

Nhờ đó, tên lửa Bulava duy trì độ sai lệch tâm/bán kính lệch mục tiêu (CEP-Circular Error Probable) lý tưởng trong bán kính cực hẹp ngay cả khi chịu tác động mạnh bởi các hệ thống gây nhiễu điện tử diện rộng.

Tên lửa Bulava là biểu tượng của học thuyết răn đe hạt nhân hiện đại của Nga. Ảnh: RIA

Ở giai đoạn phân tách, phương tiện phóng đầu đạn được trang bị động cơ phụ nhiên liệu lỏng tinh chỉnh, cho phép thực hiện các chuyển động phức tạp để thả từng đầu đạn MIRV vào các quỹ đạo tiếp cận riêng biệt.

Khi tiến vào tầng khí quyển đậm đặc, các đầu đạn tự hành này tiếp tục triển khai bẫy mồi cơ động và thực hiện các bước ngoặt góc lệch đột ngột, khiến radar cảnh báo sớm cùng tên lửa đánh chặn của đối phương bị đánh lừa trước khi công kích mục tiêu.

Việc làm chủ kỹ thuật phóng tên lửa Bulava từ dưới mặt nước, đặc biệt là khả năng xuyên qua các lớp băng dày ở khu vực Bắc Cực, chứng minh tính sẵn sàng chiến đấu cao độ của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga.

Sự kết hợp giữa khả năng tàng hình hoàn hảo của tàu ngầm Borei-A, độ chính xác ‘tuyệt đối’ của hệ thống dẫn đường và sức hủy diệt của tên lửa Bulava tạo nên một trụ cột răn đe vững chắc, đảm bảo cân bằng chiến lược toàn cầu trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

(Theo defence-blog.com, timesofindia.indiatimes.com)