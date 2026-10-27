Tên lửa BrahMos 'gây bão' tại Đông Nam Á và Trung Đông

Sự vươn lên mạnh mẽ của ‘siêu phẩm’ tên lửa hành trình BrahMos không chỉ làm thay đổi cán cân quân sự khu vực mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tham vọng biến Ấn Độ thành một cường quốc xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Là đứa ‘con cưng’ từ sự hợp tác công nghệ đỉnh cao giữa Tập đoàn NPO Mashinostroyeniya của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), tên lửa BrahMos đang trở thành mặt hàng quân sự đắt khách, tạo ra 'cơn sốt' mua sắm tại thị trường Đông Nam Á và Trung Đông.

Thành công thương mại rực rỡ nhất của tên lửa BrahMos được đánh dấu bằng hợp đồng lịch sử trị giá 375 triệu USD ký kết với Philippines vào năm 2022.

Quốc gia Đông Nam Á này đã nhanh chóng tiếp nhận các lô tên lửa bờ đối hạm BrahMos đầu tiên nhằm củng cố năng lực phòng thủ duyên hải và thiết lập vùng bán kính răn đe trên biển.

Tên lửa BrahMos và cơn sốt mua sắm tại Đông Nam Á, Trung Đông. Ảnh: idrw.org

Tiếp nối Philippines, Indonesia đang là quốc gia bước tiến rất gần tới một thỏa thuận mua sắm tên lửa BrahMos quy mô lớn.

Bên cạnh đó, hơn một thập kỷ đánh giá chất lượng đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ hàng loạt quốc gia như Malaysia, UAE, Saudi Arabia, Egypt, Chile và South Africa, đưa tên lửa BrahMos trở thành cái tên bảo chứng cho sức mạnh răn đe bờ biển và không quân.

Sức hút thương mại khổng lồ của tên lửa BrahMos bắt nguồn từ hiệu quả tác chiến đã qua kiểm chứng thực địa cùng những thông số kỹ thuật, công nghệ áp đảo.

Ở phiên bản hiện tại, tên lửa BrahMos di chuyển (bay) với vận tốc siêu thanh Mach 2.8 đến Mach 3.0, mang đầu nổ nặng 200-300 kg và có khả năng bay lướt sóng ở độ cao cực thấp từ 10 mét đến 15 mét.

‘Sát thủ diệt hạm’ BrahMos sẽ nâng cấp tầm bắn lên 1.500km (gấp 5 lần nguyên bản), tốc độ siêu vượt âm (Mach7) và cơn sốt mua sắm tại Đông Nam Á, Trung Đông. Ảnh: defencesecurityasia.com

Việc liên doanh Nga - Ấn không ngừng nâng cấp tầm bắn từ 290 km lên 450 km, đồng thời xúc tiến nâng cấp các phiên bản tương lai như tên lửa BrahMos-NG nhỏ gọn trang bị cho tiêm kích Tejas Ấn Độ tự phát triển, Su-30MKI và biến thể siêu vượt âm BrahMos-II đạt tốc độ Mach 5 đến Mach 7, tầm bắn 1.500km, đã biến dòng tên lửa này thành khoản đầu tư dài hạn đầy hấp dẫn cho mọi lực lượng quân sự.

Nguồn thu từ các hợp đồng xuất khẩu tên lửa BrahMos đang đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng quốc phòng đầy tham vọng của New Delhi.

Trong năm tài khóa vừa qua, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng trưởng vọt 67%, đạt mốc 4 tỷ USD.

Với tham vọng nâng tổng giá trị sản xuất quốc phòng lên 31 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2029, tên lửa BrahMos chính là "mũi nhọn" chiến lược giúp Ấn Độ rũ bỏ hình ảnh quốc gia nhập khẩu vũ khí hàng đầu để vươn lên vị thế nhà cung cấp giải pháp an ninh uy tín trên bản đồ quân sự thế giới.

(Theo timesofindia.indiatimes.com, aninews.in, idrw.org, economictimes.indiatimes.com, tribuneindia.com, rt-english.com, defencesecurityasia.com)