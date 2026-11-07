Tên lửa bán đạn đạo Pralay mang lại khả năng răn đe cực mạnh cho Ấn Độ

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 500 km.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đăng tải trên trang X cá nhân. Vụ phóng thử diễn ra vào lúc 11h10' sáng ngày 5/11 theo giờ địa phương từ thao trường trên đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha của Ấn Độ.

Được biết tên lửa đã đáp ứng mọi thông số thiết kế cơ bản, quỹ đạo trong từng hành trình bay đều được theo dõi thông qua hệ thống đo lường tại Trường thử nghiệm tích hợp ở Chandipur.

Vụ phóng diễn ra như một phần trong quá trình đánh giá tên lửa của quân đội trước khi đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sau đó xác nhận mức độ thành công và nói thêm Pralay đạt được mọi thông số thiết kế.

Quá trình nghiên cứu phát triển tên lửa Pralay do Trung tâm Nghiên cứu Imarat (RCI) ở Hyderabad dẫn đầu, hợp tác với các phòng thí nghiệm khác của DRDO. Một trong những đối tác phát triển và sản xuất là công ty nhà nước Bharat Dynamics Limited (BDL).

Pralay là tên lửa đất đối đất sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế để tấn công mục tiêu trên mặt đất với độ chính xác cao. Theo dữ liệu chính thức của DRDO, tầm bắn được công bố của Pralay nằm trong khoảng 150 - 500 km.

Tên lửa được tích hợp hệ thống dẫn đường hiện đại và các thiết bị điện tử tinh vi bên trong, có thể được triển khai từ bệ phóng đặt trên xe tải việt dã với mức độ cơ động rất cao.

Một đặc điểm đáng chú ý của tên lửa bán đạn đạo là khả năng bay ở quỹ đạo tương đối thấp so với loại truyền thống, đi kèm mức độ cơ động cao để gây khó khăn cho việc đánh chặn bởi những hệ thống phòng thủ tiên tiến.

Vụ phóng thành công đầu tiên của tên lửa Pralay diễn ra vào ngày 22/12/2021, từ cùng một bãi thử nghiệm trên đảo Abdul Kalam. Ngày hôm sau, các nhà phát triển Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra lặp lại với đầu đạn khác và ở cự ly khác.

Tới tháng 7/2025, DRDO đã tiến hành 2 cuộc thử nghiệm liên tiếp, trong đó họ đã kiểm tra khả năng của tổ hợp này ở tầm bắn tối thiểu và tối đa. Vào cuối tháng 12/2025, Ấn Độ đã bắn 2 tên lửa Pralay liên tiếp từ một bệ phóng duy nhất.

Tên lửa Pralay nằm trong chiến lược của Ấn Độ nhằm tạo ra các loại vũ khí tấn công của riêng mình để răn đe các đối thủ lớn, khi vũ khí này đủ có thể phá hủy những mục tiêu quân sự kiên cố tại khu vực giới tuyến vẫn tồn tại nguy cơ xung đột.

Trước đó vào tháng 9/2025, Ấn Độ đã phóng tên lửa đạn đạo Agni-P lần đầu tiên từ bệ phóng trên đường sắt. Hệ thống này được tuyên bố có tầm bắn lên tới 2.000 km và dành cho lực lượng chiến lược của nước này.