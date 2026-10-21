Ten Hag tố Ronaldo lười biếng tại Man United

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic vào ngày 20/10, HLV Erik ten Hag đã chia sẻ chi tiết về mối quan hệ căng thẳng với Ronaldo trong thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Man United.

"Cậu ấy đã làm cả đội thất vọng, và làm tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch dựa trên sự hiện diện của cậu ấy," Ten Hag chia sẻ. "Trước khi đến United, tôi đã bay sang Bồ Đào Nha để trao đổi với cậu ấy về những mục tiêu của mình. Rõ ràng, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tôi dành cho cậu ấy sự tôn trọng rất lớn. Nhưng với tư cách là huấn luyện viên, tôi buộc phải đưa ra quyết định lý trí để bảo vệ những cầu thủ mà tôi tin tưởng."

Theo Ten Hag, Ronaldo từng tự ý rút lui khỏi các buổi tập, không đạt được cường độ nhịp tim cần thiết trong những lần tham gia tập luyện, và thậm chí chỉ hoàn thành hai trong số ba vòng chạy - một bài tập khắc nghiệt mà Ten Hag yêu cầu toàn đội thực hiện sau trận thua 0-4 trước Brentford vào tháng 8/2022.

HLV Ten Hag và Cristiano Ronaldo đã có nhiều bất đồng.

"Tôi đã trực tiếp đối chất với cậu ấy về vấn đề này," Ten Hag nói. "Tôi đã nhiều lần nhắc nhở: 'Ronnie, mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ để đưa cậu vào vị trí thuận lợi, nhưng nếu cậu không thể di chuyển vào vòng cấm, thì làm sao có thể ghi bàn?'. Cậu ấy đã không thể làm được điều đó. Thật sai lầm khi cho rằng tôi đòi hỏi cậu ấy phải tham gia pressing đến mức kiệt sức. Vấn đề là cậu ấy không thể thực hiện được. Cậu ấy không di chuyển cả khi đội có bóng lẫn khi không có bóng. Lý do là vì cậu ấy đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân."

"Mọi đội bóng hàng đầu đều cần trân trọng những ngôi sao lớn, nhưng bản thân ngôi sao đó cũng phải nỗ lực vì tập thể."

"Cậu ấy từng bảo các đồng đội rằng: 'Hãy giữ sức trong các buổi tập'. Tôi hiểu điều đó nếu bạn đã đạt thể trạng đỉnh cao; khi đó, bạn có thể điều tiết cường độ tập luyện để giữ sức. Nhưng trước hết, bạn phải tập luyện để đạt được nền tảng thể lực cần thiết đã."

Ten Hag tin rằng tầm ảnh hưởng của Ronaldo đã tác động đến một số đồng đội. “Các cầu thủ phải hành động, họ gánh vác trách nhiệm lớn. Đối với một vài người, bóng đá không phải là ưu tiên hàng đầu. Và với một số người khác, Manchester United cũng chẳng phải là ưu tiên cao nhất.”

Tờ The Athletic đã liên hệ với đại diện của Ronaldo để hỏi về những phát biểu của Ten Hag, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm bài viết được công bố.