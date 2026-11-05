Ten Hag nói Ronaldo hết thời, số liệu nói ngược lại

Ten Hag thù dai Ronaldo.

Những con số thống kê của tiền đạo Bồ Đào Nha tại Italy và MU đặt ra câu hỏi về cơ sở cho nhận định của cựu HLV người Hà Lan, nhất là khi ông liên tục công khai chỉ trích học trò cũ trong thời gian ngắn.

Ronaldo sa sút từ thời Juventus? Những con số nói điều khác

Trong chương trình Goedemorgen Eredivisie ngày 1/11, Erik ten Hag nhận định Cristiano Ronaldo: “Ronaldo dĩ nhiên là cầu thủ phi thường, thuộc nhóm vĩ đại nhất thế giới. Nhưng trong bảy, tám năm qua, cậu ấy không còn có thể đáp ứng yêu cầu thi đấu. Kể từ khi ở Juventus, mọi chuyện đã kết thúc”.

Tuy nhiên, nhận định của Ten Hag về giai đoạn Ronaldo khoác áo Juventus chưa thực sự thuyết phục nếu đối chiếu với thành tích ghi bàn của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Mùa hè 2018, Real Madrid bán Ronaldo cho Juventus với mức phí được nêu khoảng 112 triệu USD, khép lại chín năm gắn bó giữa hai bên. Trong thời gian thi đấu tại sân Bernabeu, Ronaldo ghi 450 bàn sau 438 trận, giành bốn Champions League và hai chức vô địch La Liga.

Nhưng việc rời Real Madrid không đồng nghĩa sự nghiệp đỉnh cao của Ronaldo lập tức kết thúc. Trong ba mùa giải tại Juventus, anh ghi 101 bàn sau 134 trận trên mọi đấu trường. Đây là hiệu suất đáng kể đối với một tiền đạo thi đấu ở giải vô địch quốc gia Italy, nơi các đội bóng thường chú trọng tổ chức phòng ngự.

Thành tích này cho thấy Ronaldo vẫn có hiệu suất ghi bàn không sa sút là bao sau khi rời Tây Ban Nha. Và thực tế sau khi CR7 chia tay Juventus, đội bóng thành Turin mới sa sút mà tới giờ vẫn chưa gượng nổi.

Ten Hag cũng lấy cách Real Madrid chia tay những cầu thủ lớn tuổi làm ví dụ, cho rằng đội bóng Tây Ban Nha thường nhận ra thời điểm thích hợp để bán một ngôi sao trước khi năng lực thực tế suy giảm quá rõ rệt. Tuy nhiên, Ten Hag lại quên đi khác biệt về định hướng, hợp đồng và mức lương là các yếu tố cần được xem xét khi đánh giá vụ Real bán Ronaldo năm 2018.

Còn việc ông cho rằng Ronaldo không còn khả năng tự thúc ép bản thân tập luyện với cường độ cần thiết mỗi ngày để đạt trạng thái thể lực tốt nhất nghe có vẻ thuyết phục nhất vì khi đó Ten Hag là HLV của Ronaldo. Thế nhưng, các thống kê cũng phản bội ông.

Trong mùa giải trọn vẹn cuối cùng tại Old Trafford, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 18 bàn tại Premier League và 6 bàn ở Champions League. Vậy sau khi Ronaldo rời đi, Ten Hag có ai ghi bàn tốt hơn không? Hoàn toàn không. Chính xác là từ khi Ronaldo rời đi, MU không còn chân sút nào ghi được 18 bàn trong một mùa tại Premier League hay 6 bàn tại Champions League nữa.

Ronaldo vẫn rất hay.

Hat-trick mất khôn trong nửa tháng

Ten Hag đã hoàn toàn mất khôn khi đưa ra những chỉ trích đầy sơ hở đến mức Ronaldo không thèm nhắc tên phản bác. Đáng chú ý hơn, trong khoảng nửa tháng, Ten Hag đã nhiều lần công khai đưa ra những nhận xét bất lợi về học trò cũ.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic ngày 20/10, ông cáo buộc Ronaldo thiếu chuyên nghiệp, không tuân thủ đầy đủ yêu cầu tập luyện và gây khó khăn cho tập thể Man Utd. Vài ngày sau, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Hà Lan Voetbal International, Ten Hag tiếp tục cho rằng siêu sao 41 tuổi đang kìm hãm đội tuyển Bồ Đào Nha. Đến ngày 1/11, ông lại lấy giai đoạn Juventus làm mốc đánh dấu sự kết thúc của Ronaldo ở bóng đá đỉnh cao.

Các vấn đề về thái độ tập luyện hay sự phù hợp chiến thuật có thể là trải nghiệm thực tế của một HLV từng làm việc với cầu thủ. Nhưng khi những nhận xét tiêu cực liên tục xuất hiện, người hâm mộ có quyền đòi hỏi những dẫn chứng rõ ràng hơn để phân biệt giữa đánh giá chuyên môn và mâu thuẫn cá nhân.

Nếu Ten Hag muốn chứng minh Ronaldo không còn đủ thể lực cho bóng đá đỉnh cao, ông cần nêu những dữ liệu như quãng đường di chuyển, cường độ chạy tốc độ cao, khả năng pressing, thời lượng thi đấu hoặc mức độ đóng góp vào lối chơi. Sau đó đem thông số đó so sánh với một cầu thủ cùng vị trí mà ông sử dụng hiệu quả hơn.

Đáng tiếc, Ten Hag lại không có những cơ sở đủ thuyết phục để bảo vệ nhận định của mình. Chê một người mà thiếu bằng chứng đã là hồ đồ; lặp đi lặp lại sự chỉ trích ấy khi vẫn không đưa ra được căn cứ rõ ràng thì rất dễ biến thành định kiến.