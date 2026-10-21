Ten Hag đổ lỗi cho MU, nhưng quên nhìn lại mình

Gần hai năm sau khi bị sa thải, Erik ten Hag vẫn chưa nguôi bất mãn với Manchester United. Trong cuộc phỏng vấn The Athletic ngày 20/10, HLV người Hà Lan nhắc lại mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo, chỉ trích quyền lực cầu thủ và cho rằng ban lãnh đạo không thực hiện những cam kết về nhân sự.

Ten Hag có cơ sở để phàn nàn. MU thay đổi bộ máy điều hành giữa nhiệm kỳ, liên tục xuất hiện tin đồn tìm người thay thế ông và bán Scott McTominay dù HLV trưởng muốn giữ tiền vệ Scotland. Những bất ổn ấy phản ánh cách quản lý thiếu nhất quán của một CLB đã trải qua nhiều cuộc tái thiết thất bại.

Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn cũng để lại câu hỏi lớn. Ten Hag giải thích khá chi tiết những gì người khác làm sai, nhưng ít đề cập đến trách nhiệm của bản thân trong chính sách chuyển nhượng và sự sa sút chuyên môn. Sau hơn 600 triệu bảng đầu tư, MU không những không tiến bộ mà còn ngày càng đánh mất khả năng cạnh tranh tại Premier League.

Những sai lầm Ten Hag không thể phủ nhận

Ten Hag từng mang đến nhiều hy vọng trong mùa đầu tiên. MU đứng thứ ba Premier League 2022/23, giành League Cup và trở lại Champions League. Ông giúp Marcus Rashford có mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp, cải thiện kỷ luật phòng thay đồ và xử lý dứt khoát mâu thuẫn với Ronaldo.

Những thành công ban đầu cho thấy Ten Hag có năng lực. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ MU không thể phát triển từ nền tảng ấy, ngay cả khi HLV người Hà Lan được trao thêm thời gian và nguồn lực.

Erik ten Hag tiếp tục chỉ trích cách điều hành của MU trong cuộc phỏng vấn với The Athletic ngày 20/10, gần hai năm sau khi bị sa thải.

Mùa 2023/24, MU rơi xuống vị trí thứ tám Premier League, thành tích thấp nhất của CLB kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992. Họ thua 14 trận, thủng lưới 58 bàn và kết thúc mùa giải với hiệu số -1. Đội bóng từng được kỳ vọng cạnh tranh chức vô địch trở thành tập thể có thể bị tổn thương trước gần như mọi đối thủ.

Chấn thương của Lisandro Martinez, Luke Shaw cùng nhiều trụ cột khiến Ten Hag gặp khó. Tuy nhiên, những vấn đề chiến thuật đã xuất hiện từ trước và kéo dài ngay cả khi ông thay đổi nhân sự.

MU pressing với hàng công dâng cao, nhưng tuyến tiền vệ thường xuyên không theo kịp. Casemiro phải phòng ngự trên phạm vi quá rộng, trong khi Bruno Fernandes được khuyến khích gây sức ép ở phía trên. Khoảng trống giữa các tuyến trở thành vị trí đối phương liên tục khai thác.

Hệ quả thể hiện rõ qua số lần dứt điểm mà MU phải chịu. Tháng 4/2024, đội bóng trải qua chuỗi trận liên tiếp để đối thủ tung ra ít nhất 20 cú sút. Một tập thể muốn chơi chủ động nhưng liên tục để đối phương tiếp cận khung thành với tần suất lớn rõ ràng gặp vấn đề trong tổ chức phòng ngự.

Điều đáng trách không chỉ nằm ở những sai lầm cá nhân. Ten Hag tiếp tục theo đuổi lối chơi chuyển trạng thái nhanh, chấp nhận khoảng cách lớn giữa các tuyến dù nhân sự không đáp ứng được yêu cầu. Ông nhận ra vấn đề, nhưng không tìm được cách giải quyết đủ hiệu quả.

Chiến thắng 2-1 trước Man City ở chung kết FA Cup 2024 càng khiến người ta phải đặt câu hỏi. MU chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những khoảng trống mà đối thủ thường xuyên khai thác trong mùa giải.

Antony là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất nhiệm kỳ Ten Hag, dù từng thi đấu thành công dưới quyền ông tại Ajax.

Ten Hag chứng minh ông đủ khả năng chuẩn bị chiến thuật tốt cho một trận đấu lớn. Nhưng nếu MU có thể phòng ngự chặt chẽ như vậy trước Man City, tại sao họ không duy trì được sự ổn định trong suốt mùa giải?

Một HLV không thể kiểm soát mọi vấn đề ở CLB. Tuy nhiên, cách tổ chức đội hình, phân công nhiệm vụ và điều chỉnh chiến thuật vẫn thuộc trách nhiệm trực tiếp của người đứng trên đường biên.

600 triệu bảng và trách nhiệm không thể né tránh

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Ten Hag tiết lộ từng muốn chiêu mộ Harry Kane, Declan Rice và Frenkie de Jong. Ông cũng bất bình khi MU bán McTominay cho Napoli vào hè 2024. Không có được những cầu thủ mong muốn chắc chắn ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn, nhưng điều ấy không có nghĩa Ten Hag thiếu sự hỗ trợ về chuyển nhượng.

Theo BBC Sport, MU chi khoảng 600 triệu bảng mua cầu thủ trong nhiệm kỳ của ông. Nhiều tân binh từng làm việc trực tiếp với HLV người Hà Lan, như Antony, Lisandro Martinez và Andre Onana. Điều này cho thấy Ten Hag có tiếng nói đáng kể trong quá trình xây dựng đội hình, dù các quyết định cuối cùng thuộc về ban lãnh đạo.

Antony là ví dụ điển hình. MU bỏ ra khoảng 82 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ Brazil từ Ajax, nhưng anh chỉ ghi năm bàn tại Premier League sau hai mùa giải đầu tiên. Ten Hag hiểu rất rõ Antony, từng trực tiếp huấn luyện anh, song không thể giúp học trò thích nghi với bóng đá Anh.

MU chi khoảng 600 triệu bảng mua cầu thủ dưới thời Ten Hag, nhưng đội bóng vẫn sa sút nghiêm trọng tại Premier League.

Onana và Rasmus Hojlund cũng phản ánh những bất cập trong kế hoạch nhân sự. MU đưa Onana về để cải thiện khả năng triển khai bóng, nhưng không xây dựng được hệ thống kiểm soát đủ ổn định. Hojlund, được mua với giá khoảng 72 triệu bảng khi mới 20 tuổi, lại phải gánh trách nhiệm ghi bàn quá lớn trong một tập thể thiếu sự phối hợp.

Ban lãnh đạo MU phải chịu trách nhiệm về mức phí chuyển nhượng và những lựa chọn nhân sự thiếu hợp lý. Tuy nhiên, Ten Hag cũng không thể đứng ngoài khi nhiều cầu thủ được đưa về theo định hướng của ông nhưng không phát huy được năng lực.

Vấn đề lớn hơn nằm ở cách sử dụng những nguồn lực ấy. Ten Hag muốn pressing nhưng không bảo đảm được cấu trúc phòng ngự. Ông muốn triển khai bóng từ tuyến dưới nhưng MU thường xuyên bối rối trước sức ép. Ông ưu tiên tấn công trực diện, trong khi đội bóng thiếu sự phối hợp ổn định ở một phần ba cuối sân.

Đến mùa 2024/25, những hạn chế ấy vẫn tồn tại. Sau chín vòng Premier League, MU chỉ giành 11 điểm, đứng thứ 14 và ghi vỏn vẹn tám bàn. Ten Hag bị sa thải ngày 28/10/2024 khi đội bóng không cho thấy triển vọng cải thiện.

Tất nhiên, ban lãnh đạo MU không thể phủi bỏ trách nhiệm. Những thay đổi liên tục ở cấp quản lý, chính sách tuyển dụng thiếu nhất quán và áp lực thành tích đã khiến nhiều HLV thất bại tại Old Trafford.

Nhưng Ten Hag không chỉ là nạn nhân của hệ thống ấy. Ông tham gia lựa chọn cầu thủ, định hình lối chơi và quyết định cách sử dụng nguồn lực. Hai danh hiệu League Cup và FA Cup là thành tích đáng ghi nhận, song không thể che lấp sự sa sút kéo dài tại Premier League.

Cuộc phỏng vấn với The Athletic giúp Ten Hag trình bày những bất bình sau gần hai năm rời Old Trafford. Một số chỉ trích của ông có cơ sở, nhất là về cách MU điều hành và xử lý chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc liên tục nhấn mạnh những gì mình không được đáp ứng cũng khiến ông chưa trả lời thỏa đáng vì sao đội bóng chơi ngày càng tệ.

MU không tạo ra môi trường lý tưởng để Ten Hag thành công. Nhưng sau hơn 600 triệu bảng đầu tư và hơn hai mùa giải cầm quân, ông cũng không chứng minh được khả năng xây dựng một tập thể ổn định từ những nguồn lực được trao.