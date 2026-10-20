Ten Hag bóc trần sự thật về MU và Ronaldo

Hai năm sau khi bị Manchester United sa thải, Erik ten Hag lần đầu lên tiếng chi tiết về những bất đồng trong thời gian làm việc tại Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic công bố ngày 20/10, HLV người Hà Lan không né tránh những câu hỏi liên quan đến Cristiano Ronaldo, quyền lực cầu thủ và cách điều hành của giới chủ MU.

Ten Hag khẳng định vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng cũ. Tuy nhiên, ông cho rằng những vấn đề kéo dài trong phòng thay đồ, cùng sự thiếu nhất quán của ban lãnh đạo, khiến công việc của mình ngày càng khó khăn.

Ronaldo không đáp ứng yêu cầu của Ten Hag

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất liên quan đến Cristiano Ronaldo. Ten Hag cho biết ông từng bay sang Bồ Đào Nha gặp tiền đạo này trước khi chính thức tiếp quản MU vào mùa hè 2022. Khi ấy, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn muốn xây dựng kế hoạch sử dụng Ronaldo trong đội hình.

"Tôi rất tôn trọng Ronaldo. Cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng Ronaldo khiến đội bóng thất vọng và cũng khiến tôi thất vọng, bởi chúng tôi đã có kế hoạch dành cho cậu ấy", Ten Hag chia sẻ.

Theo cựu HLV MU, vấn đề lớn nhất của Ronaldo nằm ở quá trình chuẩn bị thể lực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha từng bỏ một số buổi tập, trong khi những buổi tham gia cũng không đạt cường độ mà ban huấn luyện yêu cầu.

Sau thất bại 0-4 trước Brentford hồi tháng 8/2022, Ten Hag yêu cầu toàn đội thực hiện bài chạy ba vòng sân. Tuy nhiên, Ronaldo chỉ hoàn thành hai vòng.

Ten Hag cho biết ông nhiều lần trực tiếp trao đổi với Ronaldo về khả năng di chuyển. Ông không yêu cầu tiền đạo khi ấy 37 tuổi phải pressing liên tục, nhưng muốn cầu thủ này chủ động tìm khoảng trống để nhận bóng và ghi bàn.

"Tôi thường nói với Ronaldo rằng mọi người đều cố gắng đưa bóng đến vị trí thuận lợi nhất cho cậu ấy. Nhưng nếu bản thân không thể di chuyển vào vòng cấm, cậu ấy sẽ không thể ghi bàn", Ten Hag kể.

Ten Hag cáo buộc Ronaldo không đáp ứng yêu cầu thể lực và từng khuyên đồng đội giảm cường độ tập luyện tại MU.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng Ronaldo không đáp ứng được yêu cầu di chuyển cả khi MU có bóng lẫn khi mất quyền kiểm soát. Theo ông, nguyên nhân xuất phát từ việc tiền đạo này không chuẩn bị thể lực đầy đủ.

Ten Hag còn tiết lộ Ronaldo từng khuyên các đồng đội giữ sức trong những buổi tập. Ông không phản đối việc điều chỉnh khối lượng vận động, nhưng nhấn mạnh cầu thủ phải đạt nền tảng thể lực cần thiết trước khi được giảm cường độ.

"Mọi đội bóng lớn đều phải tạo điều kiện cho ngôi sao xuất sắc nhất, nhưng ngôi sao cũng phải làm việc vì tập thể", Ten Hag nhấn mạnh.

The Athletic cho biết đã liên hệ đại diện Ronaldo để xin phản hồi về những phát biểu trên, nhưng chưa nhận được câu trả lời vào thời điểm công bố bài phỏng vấn.

Mâu thuẫn giữa hai người kết thúc bằng việc Ronaldo rời MU vào tháng 11/2022, sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan. Tuy nhiên, Ten Hag cho rằng vấn đề kỷ luật tại Old Trafford không chỉ xuất phát từ một cầu thủ.

Ông nhắc đến ảnh hưởng của nhóm cựu ngôi sao Real Madrid gồm Ronaldo, Casemiro và Raphael Varane. Theo Ten Hag, những cầu thủ từng giành nhiều danh hiệu lớn có xu hướng muốn quyết định cách thi đấu phù hợp với bản thân, trong khi MU cần xây dựng một hệ thống chung.

Ten Hag cũng chỉ trích cách ban lãnh đạo xử lý những vấn đề liên quan đến Jadon Sancho và Marcus Rashford. Ông cho rằng việc không ủng hộ HLV trong các quyết định kỷ luật vô tình khiến cầu thủ có thêm quyền lực.

"Họ tiếp tục duy trì văn hóa độc hại, trao quyền lực cho cầu thủ", Ten Hag nhận xét.

Ten Hag tố ban lãnh đạo MU thất hứa

Không chỉ Ronaldo, Ten Hag còn hướng sự chỉ trích vào ban lãnh đạo MU, đặc biệt sau khi INEOS tham gia điều hành hoạt động bóng đá.

Trước chung kết FA Cup 2024, tương lai của Ten Hag từng bị đặt dấu hỏi khi MU tiếp xúc với một số ứng viên thay thế. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước Manchester City giúp HLV người Hà Lan giữ ghế và được gia hạn hợp đồng thêm một năm.

Ten Hag khẳng định từng muốn MU chiêu mộ Harry Kane và Declan Rice để nâng chất lượng đội hình, nhưng cả hai thương vụ đều không thành công.

Ten Hag tiết lộ trong cuộc gặp tại Ibiza, ban lãnh đạo MU cam kết tiếp tục ủng hộ ông, cải thiện liên lạc và thống nhất các quyết định chuyên môn. Tuy nhiên, những lời hứa nhanh chóng bị phá vỡ.

Trường hợp khiến Ten Hag thất vọng nhất là Scott McTominay. Ông muốn giữ tiền vệ Scotland sau mùa giải ghi 10 bàn, nhưng MU vẫn bán cầu thủ này cho Napoli với giá 30,5 triệu euro để huy động kinh phí chiêu mộ Manuel Ugarte.

"Tại Ibiza, chúng tôi đã thống nhất không bán McTominay. Tôi giải thích rằng MU thiếu bàn thắng, trong khi Scott có khả năng ghi bàn, tinh thần tuyệt vời và luôn cống hiến hết mình cho CLB", Ten Hag kể. "Nhưng cuối cùng họ vẫn bán cậu ấy. Tôi thực sự cảm thấy mất mặt và thất vọng".

Ten Hag cho rằng quá trình thay đổi bộ máy điều hành khiến công việc của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông không phản đối việc CLB xây dựng cơ cấu mới, nhưng muốn được trao đổi rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của HLV.

Theo Ten Hag, ban lãnh đạo liên tục bàn chuyện thay đổi mô hình quản lý nhưng không duy trì liên lạc cần thiết với ông. Những thông tin về việc MU tìm người thay thế xuất hiện trên truyền thông, trong khi bản thân HLV trưởng không được giải thích trực tiếp.

Cựu HLV Ajax còn tiết lộ MU từng bỏ lỡ nhiều mục tiêu chuyển nhượng quan trọng. Frenkie de Jong là lựa chọn hàng đầu ở tuyến giữa, nhưng cầu thủ Barcelona không muốn đến Old Trafford. Ten Hag sau đó đề xuất Declan Rice, song MU không thể thuyết phục West Ham nhả người.

Mùa hè 2023, Ten Hag đặc biệt muốn chiêu mộ Harry Kane. Ông cho biết đã đấu tranh để MU theo đuổi tiền đạo tuyển Anh, nhưng ban lãnh đạo cuối cùng không chấp thuận thương vụ.

"Tôi chỉ muốn một cầu thủ, và mọi người đều biết người ấy là ai", Ten Hag nhớ lại. Ông tin những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kane và Rice có thể giúp MU cải thiện khả năng ghi bàn, đồng thời dẫn dắt nhóm cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, Ten Hag xác nhận MU từng liên hệ Danny Welbeck để đưa tiền đạo này trở lại Old Trafford năm 2024. Brian Brobbey cũng nằm trong kế hoạch bổ sung hàng công từ mùa hè 2022, nhưng các thương vụ đều không thành công.

Ngày 28/10/2024, MU sa thải Ten Hag khi đội đứng thứ 14 Premier League với 11 điểm sau 9 trận. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng quyết định được đưa ra quá sớm, bởi đội bóng vẫn còn cơ hội ở các giải đấu cúp và lối chơi đang dần cải thiện.

Ông thậm chí nghi ngờ một số người đã biết trước quyết định sa thải, trong khi bản thân vẫn tập trung chuẩn bị cho các trận đấu.

Dù bất bình với cách đối xử của ban lãnh đạo, Ten Hag khẳng định không hối tiếc về thời gian làm việc tại MU. Ông xem chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup 2024 là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp.

Hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật FC Twente, Ten Hag vẫn theo dõi đội bóng cũ và phản đối việc sa thải Michael Carrick chỉ vì thành tích không tốt.

"Sa thải Carrick chắc chắn không phải giải pháp. Người hâm mộ có thể đòi hỏi điều ấy khi đội thua trận, nhưng CLB phải đưa ra quyết định dựa trên lý trí", ông nói.

Ten Hag tin MU cần chiến lược rõ ràng, những người điều hành có năng lực và đủ kiên nhẫn để xây dựng đội bóng. Theo ông, thay HLV liên tục sẽ không giải quyết được những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm trước.