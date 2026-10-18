Temu chấp nhận trả 3 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ

Nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc vừa đạt thỏa thuận dàn xếp với bang Texas, Mỹ, trong vụ kiện liên quan đến cách thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người mua hàng.

Theo Reuters, Temu đồng ý trả 3 triệu USD, đồng thời thay đổi cách lưu trữ và chia sẻ thông tin khách hàng tại Texas. Đây là bang đầu tiên của Mỹ giải quyết được vụ kiện liên quan đến những cáo buộc về quyền riêng tư đối với nền tảng này.

Theo thỏa thuận, Temu phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng Texas trên các máy chủ đặt tại Mỹ, thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp Mỹ.

Nền tảng cũng phải hạn chế việc chuyển thông tin khách hàng sang Trung Quốc. Một số dữ liệu cần thiết để hoàn thành đơn hàng, chẳng hạn địa chỉ giao hàng, vẫn có thể được chia sẻ theo những điều kiện nhất định.

Không chỉ liên quan đến dữ liệu, thỏa thuận còn đặt ra các yêu cầu mới về chất lượng hàng hóa bán trên Temu.

Doanh nghiệp phải tổ chức kiểm tra an toàn sản phẩm hàng năm bởi đơn vị độc lập, nhằm phát hiện những mặt hàng có chứa hóa chất hoặc vật liệu nguy hiểm.

Nếu phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn, Temu phải gỡ bỏ mặt hàng, chấm dứt hợp tác với người bán vi phạm và các gian hàng liên quan, thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng tại Texas và hoàn tiền đầy đủ.

Những yêu cầu này đặc biệt đáng chú ý với các sản phẩm tiêu dùng phổ biến như quần áo, đồ gia dụng và đồ dùng trẻ em, vốn chiếm một phần quan trọng trong danh mục hàng hóa trên nền tảng.

Theo Văn phòng Tổng chưởng lý Texas, Temu có thể phải chịu khoản phạt lên tới 8 triệu USD mỗi năm nếu vi phạm một số điều khoản về bảo mật dữ liệu trong thỏa thuận.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện do bang Texas đệ trình hồi tháng 2. Cơ quan chức năng cáo buộc Temu thu thập dữ liệu người dùng không phù hợp và có nguy cơ khiến thông tin cá nhân bị tiếp cận trái phép.

Tuy nhiên, Temu không thừa nhận hành vi sai phạm khi đồng ý dàn xếp.

Trong tuyên bố được Reuters dẫn lại, doanh nghiệp cho biết đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc và sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp tại Texas.

Ra mắt năm 2022, Temu là nền tảng thương mại điện tử thuộc PDD Holdings, tập đoàn đứng sau ứng dụng mua sắm Pinduoduo nổi tiếng tại Trung Quốc.

Temu nhanh chóng mở rộng ra thị trường quốc tế nhờ mô hình bán hàng giá thấp, cung cấp nhiều sản phẩm như quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng, thiết bị điện tử và đồ chơi.

Khác với các nhà bán lẻ truyền thống, nền tảng này kết nối người tiêu dùng với mạng lưới nhà cung cấp và người bán, trong đó có nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc. Các chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển và quảng cáo quy mô lớn từng giúp Temu thu hút lượng người dùng đáng kể.

Mỹ là một trong những thị trường quan trọng của Temu. Theo số liệu được Văn phòng Tổng chưởng lý Texas công bố, nền tảng có hơn 82,4 triệu người dùng hoạt động tại Mỹ vào tháng 9/2023.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng nhanh cũng khiến Temu đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến quản lý dữ liệu, chất lượng sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

Ngoài Texas, một số bang khác của Mỹ cũng đã khởi kiện Temu với những cáo buộc liên quan đến quyền riêng tư. Doanh nghiệp bác bỏ các cáo buộc sai phạm.

Thỏa thuận mới tại Texas vì thế được xem là một bước điều chỉnh đáng chú ý trong hoạt động của Temu tại Mỹ. Bên cạnh lợi thế giá rẻ, nền tảng sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể hơn về bảo mật thông tin và kiểm soát hàng hóa để tiếp tục phục vụ khách hàng tại thị trường này.