TEMPEST dừng hoạt động nhóm: LEW rời công ty, hoạt động HANBIN định hướng ra sao?

Ngày 20/10, YH Entertainment - công ty quản lý của TEMPEST thông báo nhóm sẽ dừng hoạt động.

Hyuk sẽ nhập ngũ vào ngày 26/10. Do đây là khu vực dành riêng cho tân binh cùng gia đình nên công ty không tổ chức bất kỳ sự kiện tạm biệt nào với người hâm mộ.

Trưởng nhóm LEW rời công ty. Hợp đồng độc quyền sẽ chính thức kết thúc vào ngày 1/11/2026.

HANBIN, Hyeongseop, Eunchan, Taerae sẽ tiếp tục đồng hành cùng YH Ent để phát triển hoạt động cá nhân.

YH Ent gửi lời xin lỗi người hâm mộ và hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của fan trong tương lai, trên hành trình mới của các chàng trai.

TEMPEST hoạt động được 4 năm, nhưng có sức bật rõ ràng tại K-Pop.

YH không tuyên bố TEMPEST tan rã, mà chỉ viết "dừng hoạt động nhóm". Vì vậy, dù rất buồn, nhiều iE vẫn hi vọng được nhìn thấy các chàng trai tái hợp trên sân khấu vào tương lai không xa.

HANBIN là thành viên đầu tiên trong TEMPEST ra mắt solo. Các fan trông đợi nam idol có thể tận dụng sức hút tại quê nhà để đẩy mạnh hoạt động song song ở 2 thị trường Hàn - Việt.

Trong phỏng vấn với Hoa Học Trò, HANBIN chia sẻ, anh có nhiều dự định ấp ủ nếu được hoạt động nhiều hơn tại Việt Nam, trong đó có mong muốn phát hành một ca khúc tiếng Việt. Nhiều tâm tư về hành trình và ước muốn của HANBIN được anh bật mí trên ấn phẩm Hoa Học Trò 1491 (số báo đã phát hành tại hệ thống Fahasa toàn quốc).