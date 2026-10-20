Tem chống giả - Lá chắn bảo vệ thương hiệu, người tiêu dùng và thị trường minh bạch

Các cuộc hội thảo bàn về tem chống giả thương được các đại biểu quan tâm. Ảnh NT

Tem chống giả - Công cụ bảo vệ thương hiệu trong nền kinh tế hiện đại

Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và gây thất thu ngân sách nhà nước. Từ thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng điện tử đến nông sản, đặc sản địa phương, nhiều nhóm hàng hóa có nguy cơ bị làm giả, làm nhái hoặc lợi dụng thương hiệu để trục lợi. Trong bối cảnh đó, tem chống giả trở thành một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm và khẳng định uy tín trên thị trường.

Tem chống giả là loại tem được thiết kế và ứng dụng các công nghệ, đặc điểm nhận diện nhằm giúp phân biệt hàng hóa chính hãng với sản phẩm bị làm giả hoặc không rõ nguồn gốc. Tùy theo nhu cầu và đặc điểm sản phẩm, tem có thể sử dụng công nghệ hologram, mực in đặc biệt, hình ảnh biến đổi, mã QR, mã xác thực riêng biệt hoặc các giải pháp điện tử kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu. Mỗi công nghệ có ưu điểm và giới hạn riêng, đòi hỏi doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với giá trị hàng hóa, mức độ rủi ro và khả năng đầu tư.

Điểm quan trọng là tem chống giả không đơn thuần tạo ra một dấu hiệu bên ngoài. Khi được thiết kế và quản lý đúng cách, tem có thể trở thành một mắt xích trong hệ thống bảo vệ thương hiệu, kiểm soát lưu thông hàng hóa và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trước sự đa dạng của hàng hóa trên thị trường, người tiêu dùng không phải lúc nào cũng có đủ kiến thức và điều kiện để phân biệt hàng thật với hàng giả. Bao bì được làm nhái tinh vi, nhãn mác gần giống sản phẩm chính hãng, thông tin quảng cáo hấp dẫn và mức giá thấp bất thường có thể khiến người mua dễ nhầm lẫn.

Tem chống giả giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ để kiểm tra tính xác thực của sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Với các loại tem tích hợp mã xác thực hoặc mã QR, người mua có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã, truy cập hệ thống kiểm tra và đối chiếu thông tin do nhà sản xuất cung cấp.

Đối với thực phẩm, nông sản, mỹ phẩm và các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, việc nhận diện sản phẩm chính hãng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hàng giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần hiểu rằng không phải sản phẩm có tem hoặc mã QR đều chắc chắn là hàng thật. Tem có thể bị sao chép, mã QR có thể bị làm giả hoặc dẫn đến trang web giả mạo. Vì vậy, việc xác thực cần dựa trên hệ thống chính thức của doanh nghiệp, mã định danh riêng biệt, thông tin sản phẩm và các dấu hiệu cảnh báo bất thường. Khi được triển khai đồng bộ, tem chống giả góp phần hình thành thói quen mua sắm có trách nhiệm, khuyến khích người tiêu dùng chủ động kiểm tra nguồn gốc và lựa chọn hàng hóa có thông tin rõ ràng.

Các chuyên gia kinh tế rất quan tâm vấn đề này. Ảnh NT

Giữ gìn uy tín và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Thương hiệu là tài sản có giá trị lâu dài, được xây dựng bằng chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới và niềm tin của khách hàng. Để có được vị trí trên thị trường, doanh nghiệp phải đầu tư đáng kể cho nghiên cứu, sản xuất, quảng bá, xây dựng hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, các hành vi làm giả, làm nhái có thể nhanh chóng làm tổn hại thành quả tích lũy trong nhiều năm.

Hàng giả thường lợi dụng uy tín của thương hiệu thật để tiêu thụ sản phẩm với chi phí thấp, không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và trách nhiệm kinh doanh. Khi sản phẩm giả gây ra sự cố, người tiêu dùng có thể nhầm lẫn và quy trách nhiệm cho doanh nghiệp chính hãng. Hệ quả là doanh nghiệp vừa mất doanh thu, vừa đối mặt với nguy cơ suy giảm uy tín và phải tăng chi phí xử lý khiếu nại.

Việc sử dụng tem chống giả phù hợp giúp doanh nghiệp tạo thêm lớp bảo vệ cho hàng hóa, hỗ trợ nhận diện sản phẩm trong hệ thống phân phối và cung cấp căn cứ ban đầu khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Nếu kết hợp với mã định danh riêng, cơ sở dữ liệu sản phẩm và quy trình kiểm tra xác thực, doanh nghiệp còn có thể phát hiện những bất thường trong lưu thông hàng hóa, từ đó phối hợp xử lý kịp thời.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đặc sản vùng miền và các chủ thể OCOP, bảo vệ thương hiệu có ý nghĩa thiết thực. Nhiều đơn vị đã đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng thị trường nhưng nguồn lực tài chính dành cho bảo vệ thương hiệu còn hạn chế. Một giải pháp tem chống giả phù hợp với quy mô sản xuất có thể giúp các đơn vị tăng khả năng nhận diện, củng cố niềm tin và tạo điều kiện mở rộng thị trường.

Dẫu vậy, tem chống giả chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng chất lượng thực chất. Một sản phẩm được gắn tem xác thực nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn công bố vẫn không thể tạo dựng niềm tin lâu dài. Doanh nghiệp cần xem tem chống giả là một phần của chiến lược quản trị thương hiệu, chứ không phải công cụ thay thế việc kiểm soát chất lượng.

Các thương hiệu mạnh đều gắn liền với tem chống giả. Ảnh NT

Góp phần minh bạch hóa thị trường và chống gian lận thương mại

Tem chống giả còn có vai trò hỗ trợ cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và các đơn vị phân phối trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa. Khi thông tin về sản phẩm được số hóa và liên kết với hệ thống quản lý của doanh nghiệp, việc xác minh có thể thuận tiện hơn so với phương pháp nhận diện chỉ dựa vào hình thức bao bì.

Chẳng hạn, mã xác thực riêng cho từng sản phẩm có thể hỗ trợ phát hiện những trường hợp một mã bị kiểm tra nhiều lần ở các địa điểm bất thường, hoặc có dấu hiệu bị sao chép để sử dụng trên nhiều sản phẩm. Dữ liệu này giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro và xác minh những trường hợp đáng ngờ. Tuy nhiên, để phát hiện chính xác, hệ thống phải có cơ chế quản lý mã, bảo vệ dữ liệu và xử lý cảnh báo phù hợp.

Trong chuỗi cung ứng, tem chống giả khi được kết hợp với mã lô hàng, mã định danh sản phẩm, dữ liệu phân phối và hệ thống truy xuất nguồn gốc có thể hỗ trợ xác định nơi sản xuất, thời điểm đưa hàng ra thị trường và các khâu lưu thông liên quan. Nhờ đó, việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc điều tra dấu hiệu gian lận có thể được thực hiện hiệu quả hơn.

Cần phân biệt rõ giữa tem chống giả và tem truy xuất nguồn gốc. Tem chống giả tập trung vào việc hỗ trợ xác thực tính chính hãng của sản phẩm; trong khi truy xuất nguồn gốc hướng tới cung cấp thông tin về quá trình hình thành, sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa. Hai giải pháp có thể bổ trợ cho nhau nhưng không hoàn toàn thay thế nhau.

Ở góc độ quản lý thị trường, việc ứng dụng công nghệ xác thực giúp tạo thêm công cụ hỗ trợ phát hiện vi phạm, nâng cao tính minh bạch và khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, tem chống giả không tự động chứng minh hàng hóa đáp ứng mọi quy định pháp lý, cũng không thay thế hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám định và xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

Ứng dụng công nghệ số trong chống hàng giả

Sự phát triển của công nghệ số đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong bảo vệ sản phẩm. Nếu tem truyền thống chủ yếu dựa vào đặc điểm vật lý để nhận diện, các giải pháp hiện đại có thể kết hợp dữ liệu điện tử, xác thực trực tuyến và phân tích hành vi sử dụng mã.

Một trong những công nghệ phổ biến là mã QR. Với chi phí triển khai tương đối linh hoạt, mã QR có thể giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm, hướng dẫn xác thực và kênh phản ánh vi phạm. Khi mỗi sản phẩm được cấp một mã riêng, hệ thống có thể ghi nhận lịch sử xác thực và phát hiện các mẫu truy cập bất thường. Tuy nhiên, mã QR thông thường chỉ là phương tiện dẫn đến thông tin; nếu không có cơ chế xác thực phía sau, mã hoàn toàn có thể bị sao chép.

Bên cạnh đó, công nghệ hologram, tem vỡ, mực in bảo an và các dấu hiệu khó tái tạo vẫn có giá trị đối với những nhóm hàng cần kiểm tra trực quan. Các giải pháp nhận dạng điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung và phân tích dữ liệu có thể được triển khai theo nhu cầu, nhất là với sản phẩm có giá trị cao hoặc thường xuyên bị làm giả.

Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phát hiện những mẫu bất thường trong dữ liệu xác thực, nhận diện dấu hiệu giả mạo trên hình ảnh bao bì và phân tích nguy cơ trong mạng lưới phân phối. Dù vậy, hiệu quả của công nghệ phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng tích hợp và quy trình phản ứng của doanh nghiệp. Không có công nghệ đơn lẻ nào bảo đảm loại bỏ hoàn toàn hàng giả. Vì thế, doanh nghiệp, HTX cần lựa chọn giải pháp dựa trên đánh giá rủi ro, tránh chạy theo công nghệ đắt tiền nhưng không phù hợp với quy mô và đặc điểm sản phẩm.

Tem vân niêm phong là một trong những loại tem chống giả được thế giới công nhận về sự độc đáo và khó làm giả của nó. Ảnh NT

Giải pháp để tem chống giả phát huy hiệu quả

Để tem chống giả thực sự trở thành công cụ bảo vệ thị trường, cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà cung cấp công nghệ, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Trước hết, doanh nghiệp cần đánh giá mức độ rủi ro của từng nhóm sản phẩm, xác định những khâu dễ bị làm giả và lựa chọn loại tem phù hợp. Việc thiết kế tem cần tính đến khả năng nhận diện thuận tiện, chi phí hợp lý, mức độ khó sao chép và khả năng tích hợp với hệ thống quản lý hiện có.

Thứ hai, cần xây dựng quy trình quản lý tem chặt chẽ từ khâu phát hành, in ấn, cấp mã, dán tem đến phân phối và kiểm tra. Doanh nghiệp nên hạn chế tình trạng tem bị thất thoát, mã xác thực bị sử dụng trùng lặp hoặc thông tin trên hệ thống không được cập nhật. Với các sản phẩm có nguy cơ bị làm giả cao, việc sử dụng mã riêng cho từng đơn vị sản phẩm và cơ chế cảnh báo bất thường có thể mang lại giá trị lớn hơn so với một mã chung cho toàn bộ lô hàng.

Thứ ba, cần tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng biết cách kiểm tra tem, nhận diện trang xác thực chính thức và phản ánh khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ. Hướng dẫn phải đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với cả người lớn tuổi và nhóm người ít sử dụng công nghệ số.

Thứ tư, cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong phòng, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý hành vi gian lận thương mại. Doanh nghiệp cũng cần chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, lưu giữ hồ sơ sản xuất, hóa đơn và dữ liệu phân phối để hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý vi phạm.

Cuối cùng, cần nâng cao trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và hệ thống bán lẻ trong kiểm soát nguồn hàng. Khi tem chống giả được kết nối với quy trình kiểm soát chất lượng, quản lý phân phối và truy xuất nguồn gốc, hiệu quả bảo vệ sẽ toàn diện hơn.

Xây dựng niềm tin từ những giá trị thật

Trong nền kinh tế cạnh tranh, tem chống giả không chỉ là một chi tiết trên bao bì mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm, khách hàng và xã hội. Một hệ thống xác thực hiệu quả có thể góp phần hạn chế cơ hội kinh doanh của hàng giả, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Tuy nhiên, tem chống giả không phải là giải pháp duy nhất. Muốn xây dựng thị trường minh bạch, cần kết hợp công nghệ xác thực với chất lượng sản phẩm, quản trị thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật nghiêm minh.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các cơ sở sản xuất nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP, đầu tư cho tem chống giả cần được xem là một phần trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi mỗi sản phẩm có thông tin rõ ràng, khả năng xác thực đáng tin cậy và chất lượng ổn định, niềm tin của người tiêu dùng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Bảo vệ tem là bảo vệ sản phẩm; bảo vệ thương hiệu là bảo vệ uy tín; và sâu xa hơn, chống hàng giả chính là bảo vệ niềm tin của xã hội đối với những giá trị chân thực của nền kinh tế./.