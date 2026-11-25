Nằm trên đồng bằng sông Khabur, phía Đông Bắc Syria, Tell Brak là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất giúp giải mã sự ra đời của đô thị. Những dấu tích cư trú tại đây có niên đại ít nhất từ khoảng năm 6000 TCN. Đến cuối thiên niên kỷ V TCN, Tell Brak đã phát triển thành một trung tâm đô thị lớn, sớm hơn nhiều mô hình đô thị hóa từng được giới nghiên cứu cho là phổ biến ở Lưỡng Hà.

Điều đặc biệt là thành phố không phát triển nhờ một quá trình quy hoạch tập trung ngay từ đầu. Các khu dân cư nhỏ ban đầu dần mở rộng, kết nối với nhau thành một khu đô thị rộng lớn. Vào khoảng năm 3800–3400 TCN, diện tích khu định cư có thể đạt tới 130 ha, với dân số ước tính khoảng 20.000 người. Những phát hiện về xưởng thủ công, công trình công cộng và dấu tích hoạt động quản lý cho thấy xã hội nơi đây đã đạt đến trình độ tổ chức đáng kể.

Di tích khảo cổ Tell Brak, miền Đông Bắc Syria. Ảnh: antikforever.com

Một trong những phát hiện nổi tiếng nhất tại Tell Brak là Đền Mắt (Eye Temple), có niên đại khoảng 3800–3600 TCN. Công trình này được đặt tên theo hàng nghìn tượng nhỏ bằng đá alabaster, có hình dáng con người cách điệu với đôi mắt lớn nổi bật. Một số tượng chỉ có một cặp mắt, số khác có nhiều cặp mắt hoặc những hình trang trí phức tạp. Các nhà khảo cổ cho rằng chúng có thể là vật phẩm dâng cúng, thể hiện sự hiện diện và lòng thành kính trước thần linh.

Tell Brak cũng từng được biết đến với tên Nagar, một thành bang quan trọng trong mạng lưới chính trị và thương mại miền Bắc Lưỡng Hà vào thiên niên kỷ III TCN. Thành phố trải qua nhiều giai đoạn phát triển, suy giảm rồi tái lập vai trò đô thị, trước khi tiếp tục có cư dân sinh sống trong thời kỳ Mitanni.

Giá trị lớn nhất của Tell Brak không chỉ nằm ở tuổi đời đáng kinh ngạc, mà còn ở những gì nó đặt ra cho lịch sử văn minh nhân loại: các thành phố đầu tiên không nhất thiết phải xuất hiện từ một trung tâm quyền lực duy nhất. Đô thị có thể hình thành từ sự kết nối dần dần giữa nhiều cộng đồng, thông qua thương mại, tín ngưỡng và sự phân công lao động. Tell Brak vì thế là một bằng chứng quan trọng cho thấy lịch sử đô thị hóa nhân loại phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng hình dung.

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