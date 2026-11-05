Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược, Phó Tổng thống Mỹ chỉ ra nguyên nhân thất bại bầu cử

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran đã giáng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một thất bại chiến lược, trong khi Phó Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh Iran là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hứng chịu thất bại cả về quân sự lẫn chính trị.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4/11, ông Rezaei nhấn mạnh: "Dân tộc Iran đã giáng cho ông Trump một thất bại chiến lược trên chiến trường và tại eo biển Hormuz, đồng thời gây ra một THẤT BẠI CHÍNH TRỊ tại Washington".

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho rằng người dân Mỹ đang phải gánh chịu những chi phí tài chính của cuộc chiến.

Ông Rezaei cảnh báo "Bất kỳ ai đối đầu với Iran đều sẽ phải trả giá, từ chiến trường cho đến tận ngưỡng cửa nhà mình".

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance quy trách nhiệm cho cuộc chiến với Iran về thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4/11, ông Vance nêu rõ: "Lý do chúng ta thất bại là cuộc chiến", đồng thời cho rằng sự bất bình của cử tri đối với cuộc xung đột đã khiến những người từng ủng hộ ông Trump chuyển sang bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng thừa nhận đảng Dân chủ "đã làm tốt" trong cuộc bầu cử, đồng thời cho rằng các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu ông cũng có tên trên lá phiếu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng cử tri ủng hộ chính sách của ông đối với Iran, nhưng "có lẽ không sẵn sàng" chấp nhận cái giá phải trả trong ngắn hạn là giá xăng tăng cao.

Khen ngợi các ứng cử viên đảng Dân chủ đã vận động tranh cử "rất tích cực", ông Trump khẳng định kết quả bầu cử không phải là một "đòn giáng vào cá nhân tôi".

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ trong "rất nhiều vấn đề", bao gồm cả vấn đề nhập cư.

Theo dự báo của NBC, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 vào ngày 3/11, đảng Dân chủ có thể giành 255 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa giành 180 ghế. Tính đến 7h00 GMT (14h00 giờ Việt Nam) ngày 4/11, đảng Dân chủ đã giành được 226 ghế, vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế, trong khi đảng Cộng hòa giành được 140 ghế.

Tại Thượng viện, báo The New York Times dự báo đảng Dân chủ sẽ giành 55 ghế, so với 45 ghế của đảng Cộng hòa. Tính đến cùng thời điểm, đảng Dân chủ đã giành được 53 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 42 ghế. Đảng Cộng hòa đã để mất 7 ghế vào tay đối thủ.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2, trước khi một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4. Giao tranh tái diễn vào tháng 7 trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.