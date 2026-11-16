Tehran tiết lộ mục đích thông điệp đặc biệt của Lãnh tụ Tối cao Iran gửi Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Ảnh: AFP, IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 16/11, Đại sứ Iran tại Moskva Kazem Jalali cho biết mục đích chính chuyến thăm Nga của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei, là chuyển thông điệp chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Jalali cho biết thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược và việc duy trì tham vấn cấp cao giữa Tehran và Moskva. Ông cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh những diễn biến khu vực và quốc tế làm gia tăng nhu cầu phối hợp giữa hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương.

Theo TASS ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tại Điện Kremlin ngày 5/11. Trong cuộc gặp, ông Rezaei chuyển thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Nga. Hai bên cũng thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và những diễn biến tại Trung Đông.

Khi đó, ông Rezaei cho biết Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei mong muốn thông điệp được chuyển tới Tổng thống Putin trong thời gian sớm nhất. Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga đã gửi lại "những lời chào nồng ấm và chân thành" tới Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran.

Về phần mình, theo Mehr, Tổng thống Putin hoan nghênh thông điệp từ Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran và nhấn mạnh vai trò mang tính xây dựng và then chốt của Iran trong khu vực.