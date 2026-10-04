Tehran phát cảnh báo cứng rắn tới UAE giữa tranh cãi chủ quyền ba đảo ở Vịnh Ba Tư

Ông Ali Akbar Velayati. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, cảnh báo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không nên thách thức tuyên bố chủ quyền của Iran đối với ba hòn đảo ở Vịnh Ba Tư.

Trong bài đăng trên tài khoản X hôm 3/10, ông Velayati bác bỏ những tuyên bố gần đây của UAE tại Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan đến chủ quyền đối với các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa, đồng thời khẳng định theo lập trường của Tehran rằng ba hòn đảo này sẽ "mãi mãi thuộc về Iran".

Ông Velayati viết bằng tiếng Ba Tư rằng: "Một quốc gia có lịch sử chính trị chưa đầy nửa thế kỷ lại đưa ra tuyên bố từ diễn đàn Liên hợp quốc về những hòn đảo đã được ghi dưới tên Iran trong các tài liệu lịch sử và bản đồ từ nhiều thế kỷ trước".

Cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran cũng khuyến nghị UAE không nên dựa vào các cường quốc bên ngoài để bảo đảm an ninh mà thay vào đó cần theo đuổi quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ông Velayati tuyên bố: "Láng giềng thì ở lại, còn khách rồi sẽ ra đi... Kinh nghiệm cho thấy an ninh dựa vào bên ngoài cũng có thời hạn".

UAE chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm bí mật tới UAE trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Iran và Mỹ.