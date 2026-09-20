Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột, chờ phản hồi từ Tổng thống Trump, Thổ Nhĩ Kỳ thu giấy phép ngân hàng lớn của Iran

Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ. (Nguồn: specialeurasia)

Theo ông Rezaei, các điều kiện của Iran bao gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, giải phóng các khoản tiền của Tehran đang bị phong tỏa và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Những cuộc tham vấn với các bên trung gian như Qatar và Pakistan vẫn đang được tiến hành. Iran hiện chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, song cũng đề cập tới phương án nối lại những cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Về phần mình, Tehran bác bỏ thông tin cho rằng, đàm phán đã được nối lại và khẳng định tiến trình thương lượng chỉ có thể diễn ra khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, ông Rezaei cảnh báo, các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Quan chức an ninh cấp cao của Iran khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và hiện vẫn duy trì chính sách hạt nhân đã công bố, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai, tùy thuộc vào hành động của Washington.

* Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hồi giấy phép hoạt động của Bank Mellat, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Iran.

Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan quản lý ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ xem xét hoạt động của Bank Mellat, ngân hàng có trụ sở tại Tehran.

Theo cơ sở dữ liệu mở OpenSanctions, Bank Mellat hỗ trợ tài chính cho Chính phủ Iran và hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Chính phủ Iran cũng là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

Cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn Điều 71b của Luật Ngân hàng, theo đó việc Bank Mellat tiếp tục hoạt động có thể đe dọa quyền lợi của người gửi tiền và chủ sở hữu quỹ tham gia, cũng như an ninh và ổn định của hệ thống tài chính.

(theo Al Jazeera)