Tehran cảnh báo đòn trả đũa 'mang tính hủy diệt', tuyên bố Mỹ không thể phong tỏa kinh tế Iran

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran xuống thành phố Herzliya, miền Trung Israel ngày 17/6/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ngày 8/11, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebi, tuyên bố cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp diễn trên cả phương diện quân sự và kinh tế, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh hơn trước các cuộc tấn công của Washington.

Ông Mohebi nói với hãng thông tấn Fars rằng: "Cuộc chiến giữa chúng tôi và đối phương vẫn đang tiếp diễn, cả về quân sự lẫn kinh tế. Đương nhiên, trong chiến tranh, họ có thể tấn công một trong những tàu thuyền của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ đáp trả mạnh hơn".

Đề cập đến chiến dịch phong tỏa mới mang tên Iron Gate (Cổng Sắt) mà quân đội Mỹ vừa công bố, người phát ngôn IRGC khẳng định: "Mỹ sẽ không bao giờ đạt được kiểu phong tỏa kinh tế mà họ mong muốn, bất kể triển khai dưới hình thức nào".

Trước đó, theo thông báo được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên mạng xã hội X ngày 7/11, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, đã chỉ đạo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), gồm khoảng 20 nhân sự dân sự và quân sự, đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida.

Đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến đường bộ và Biển Caspi để vận chuyển vũ khí, vật tư và duy trì những nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp.

Cụ thể, Iron Gate sẽ tập trung giám sát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng và vật tư thuộc diện trừng phạt qua biên giới trên bộ của Iran và Biển Caspi.

Theo CENTCOM, việc mở rộng phạm vi kiểm soát nhằm hạn chế khả năng Tehran tiếp nhận trang thiết bị quân sự, tái thiết năng lực sản xuất quốc phòng và duy trì nguồn tài chính.

Đô đốc Cooper tuyên bố: "Việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate củng cố thành công của chiến dịch phong tỏa kiên quyết mà chúng tôi đang thực hiện đối với Iran trên biển".

Theo Tư lệnh CENTCOM, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa CENTCOM và các cơ quan chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế khả năng của Tehran trong việc tài trợ cho các hoạt động mà Washington coi là khủng bố, tái thiết nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung trang thiết bị cho quân đội.

Đây được cho là bước mở rộng chiến dịch phong tỏa hải quân mà Mỹ đang áp đặt đối với các cảng của Iran trong cuộc xung đột kéo dài tám tháng giữa hai nước. Trong khi đó, Tehran cũng hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới, khiến nguồn cung dầu khí toàn cầu chịu sức ép.

Cùng với tuyên bố phản đối các biện pháp phong tỏa kinh tế, giới chức quân sự Iran tiếp tục phát đi những cảnh báo về khả năng đáp trả bằng vũ lực.

ên lửa của IRGC nhằm vào cơ sở KJL đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, cho biết Iran đã bảo đảm nguồn dự trữ vũ khí đủ sử dụng trong nhiều năm tới và các lực lượng vũ trang đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Belali cảnh báo: "Các lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu đối phương mắc sai lầm, phản ứng của Iran sẽ mang tính hủy diệt và vô cùng quyết liệt".

Theo ông Belali, Iran đã nâng cao năng lực quân sự sau cuộc chiến Ramadan. Ông đồng thời cho rằng đối phương đang tìm cách phá vỡ sự đoàn kết trong xã hội Iran, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh quân sự.

Ông nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn đoàn kết, chính sự đoàn kết đó sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng".

Ở cấp lãnh đạo an ninh, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Theo hãng thông tấn Mehr (MNA) ngày 8/11, ông Rezaei tuyên bố Mỹ sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả "mang tính hủy diệt" nếu quyết định phát động một cuộc chiến mới chống Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 7/11, ông Rezaei trực tiếp đề cập đến các nhân vật cấp cao trong chính quyền Mỹ, cho rằng Phó Tổng thống JD Vance đã thừa nhận thất bại, Ngoại trưởng Marco Rubio có nguy cơ rời nhiệm sở, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ sớm bị cách chức, còn Tư lệnh CENTCOM đã trở thành một người làm podcast.

Từ những nhận định này, ông Rezaei đặt câu hỏi ai trong chính quyền Washington hiện là người cần tiếp nhận thông điệp cảnh báo của Tehran, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào nhằm phát động một cuộc chiến mới chống Iran đều sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả "mang tính hủy diệt".

Những tuyên bố liên tiếp của giới chức Iran cho thấy Tehran đang kết hợp phản đối các biện pháp phong tỏa kinh tế với cảnh báo đáp trả quân sự. Trong khi Washington mở rộng nỗ lực ngăn chặn các tuyến vận chuyển vũ khí và hàng hóa bị trừng phạt, Iran khẳng định đã chuẩn bị để đối phó với sức ép kinh tế và duy trì khả năng đáp trả nếu xung đột tiếp tục leo thang.