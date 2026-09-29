Teerasak bị tước 1 trong 3 bàn thắng

Teerasak không có hat-trick ở trận ra quân.

Tuy nhiên, biên bản chính thức của FIFA và AFF xác định pha lập công ở phút 64 là bàn phản lưới của hậu vệ Haris Zeb bên phía Pakistan. Vì vậy, Teerasak chỉ có cú đúp với hai bàn ở phút 31 và 84.

Hiện Teerasak cùng ngôi sao Malaysia Arif Aiman có 2 bàn. Arif Aiman cũng lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Malaysia trước Bangladesh. Trong khi đó, Đình Bắc có 1 bàn, ngang thành tích của một loạt cầu thủ đã lập công ở lượt trận mở màn và chỉ còn kém hai chân sút dẫn đầu đúng một pha lập công.