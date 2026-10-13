TECNO Spark 50s 5G bất ngờ xuất hiện trên Google Play Console: Hé lộ RAM 8GB và bộ nhớ 256GB

Phân khúc điện thoại thông minh phổ thông của TECNO chuẩn bị đón nhận thêm một thiết bị mới mang tên TECNO Spark 50s 5G. Sản phẩm này vừa được phát hiện trên danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console cùng cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu NBD, hé lộ những thông số kỹ thuật đầu tiên về phần cứng và cấu hình bộ nhớ.

Định danh kỹ thuật trên Google Play Console

Dữ liệu từ Google Play Console xác nhận thiết bị mang số hiệu model KN8s, đi kèm mã định danh hệ thống TECNO-KN8s. Tên thương mại chính thức của sản phẩm được ghi nhận là TECNO Spark 50s 5G, khẳng định sự hiện diện của biến thể mới trong dải sản phẩm Spark thế hệ tiếp theo.

TECNO Spark 50s 5G lộ thông tin trên danh sách Google Play Console

Khi đặt cạnh phiên bản tiêu chuẩn TECNO Spark 50 5G, việc bổ sung hậu tố "s" vào mã model biểu thị đây là một bản tinh chỉnh phần cứng. Cách đặt tên này là tiền lệ quen thuộc của thương hiệu khi phân cấp các thiết bị trong cùng một vòng đời sản phẩm.

Chiến lược nâng cấp phần cứng qua các thế hệ dòng Spark

Dựa trên tiền lệ từ thế hệ Spark 40 và Spark 40s bản 4G trước đây, các biến thể mang hậu tố "s" thường không thay đổi toàn diện về mặt kiến trúc mà tập trung vào việc tinh chỉnh các vi mạch kết nối và dung lượng lưu trữ. Sự khác biệt giữa hai phiên bản thường nằm ở chuẩn kết nối Bluetooth, chuẩn Wi-Fi hỗ trợ cũng như các mức tùy chọn bộ nhớ RAM.

Điện thoại có thể sớm ra mắt trong thời gian tới

Cách tiếp cận kỹ thuật này giúp nhà sản xuất tối ưu chi phí nghiên cứu phát triển, đồng thời mang lại sự đa dạng hóa cấu hình nhằm phục vụ các nhóm thị trường mục tiêu khác nhau. Tuy vậy, các thông số chi tiết về bộ vi xử lý và hệ thống hiển thị của Spark 50s 5G vẫn cần chờ thêm dữ liệu công bố chính thức.

Thông số bộ nhớ và thị trường phát hành ban đầu

Song song với chứng nhận Google Play Console, mẫu máy này cũng đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu NBD. Tài liệu kỹ thuật ghi nhận thiết bị được trang bị dung lượng RAM 8GB kết hợp cùng bộ nhớ lưu trữ nội bộ 256GB, mức dung lượng tương đối hào phóng đối với phân khúc phổ thông.

TECNO Spark 50s 5G được xác nhận có RAM 8GB

Dữ liệu vận tải cũng ghi nhận Ecuador là một trong những điểm đến của các lô hàng thiết bị thử nghiệm, báo hiệu quốc gia Nam Mỹ này có thể là thị trường mở bán thương mại đầu tiên của dòng máy. Dưới đây là các thông số ban đầu đã được xác thực:

Hiện thời điểm ra mắt chính thức cùng mức giá niêm yết của TECNO Spark 50s 5G vẫn chưa được hãng công bố cụ thể. Những dữ liệu sâu hơn về thông số màn hình, cảm biến máy ảnh và dung lượng pin dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện khi máy hoàn tất các chứng nhận an toàn kỹ thuật tiếp theo.