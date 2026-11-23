Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026) có chủ đề “Hào khí đất Tổ, khát vọng công nghệ - kiến tạo kỷ nguyên xanh”, diễn ra ngày 25-26/11 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, phường Việt Trì.

Sự kiện do UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện, với sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Gian hàng trình diễn tại Techfest PhuTho 2026.

Ban tổ chức dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia trực tiếp và trực tuyến. Ngày hội hướng đến tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thông qua các hoạt động trưng bày, hội thảo, tọa đàm và kết nối công nghệ, sự kiện kỳ vọng thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp mới, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Kết nối công nghệ với nông nghiệp, du lịch và doanh nghiệp

Trong hai ngày diễn ra, Techfest PhuTho 2026 tổ chức nhiều hoạt động như lễ khai mạc, hội thảo khoa học, hội nghị kết nối cung cầu công nghệ, tọa đàm, chương trình Café khởi nghiệp sáng tạo, hành trình về nguồn dành cho thanh niên và triển lãm sản phẩm công nghệ.

Một trong những nội dung trọng tâm là các hội thảo khoa học, tập trung thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo trong những lĩnh vực có tiềm năng của địa phương.

UAV là một trong những sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại sự kiện.

Trong ngày thứ hai, hội thảo “Đổi mới sáng tạo Phú Thọ trong nông nghiệp và du lịch - Từ bản sắc nguồn cội đến khát vọng vươn tầm” dự kiến quy tụ khoảng 50 đại biểu. Các nội dung trao đổi tập trung vào giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp, du lịch, gắn với lợi thế và bản sắc của địa phương.

Cùng với đó, hội nghị “Kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc” tạo diễn đàn để doanh nghiệp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm giải pháp công nghệ và kết nối với các đơn vị cung cấp. Qua đó, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đối với lực lượng thanh niên, chương trình “Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp” dự kiến có 50 đại biểu tham gia, với hành trình từ Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh đến Đền Hùng và ngược lại. Hoạt động kết hợp giáo dục truyền thống với khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí lập nghiệp và khát vọng khởi nghiệp trong thế hệ trẻ.

100 gian hàng giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ

Điểm nhấn của Techfest PhuTho 2026 là khu trưng bày, triển lãm và trình diễn với khoảng 100 gian hàng. Đây là không gian giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Thông qua hoạt động triển lãm và trình diễn, các đơn vị có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

Với chuỗi hoạt động kết nối, trưng bày và trao đổi chuyên môn, Techfest PhuTho 2026 hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương, đồng thời tăng cường liên kết giữa Phú Thọ với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.