Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động TECHFEST Hưng Yên 2026.

Với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ”, TECHFEST Hưng Yên 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên.

Sự kiện dự kiến sẽ quy tụ từ 150 - 200 gian hàng trưng bày công nghệ trực tiếp; 200 gian hàng hoặc đơn vị công nghệ trực tuyến; 30-50 cuộc gặp kết nối có mục tiêu; 20.000 – 30.000 lượt tham dự trực tiếp và có từ 3-5 triệu lượt tiếp cận hoặc xem trực tuyến.

Các hoạt động trọng tâm của sự kiện bao gồm diễn đàn chính sách cấp cao với chủ đề “Hưng Yên năm 2030: Khơi thông thể chế, kết nối nguồn lực, bứt phá bằng đổi mới sáng tạo. Cùng các phiên chuyên đề, hội thảo chuyên đề và hội nghị bàn tròn về “Thương mại điện tử xuyên biên giới”.

Điểm nhấn của sự kiện là 8 không gian đổi mới sáng tạo gồm: Công nghiệp thông minh; AI và dữ liệu; nông nghiệp giá trị cao; tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; y tế và sức khỏe; giáo dục và phát triển con người; thương mại, logistics và kinh tế số; văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Bà Thái Thị Thu Hường - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, TECHFEST Hưng Yên 2026 không đơn thuần là hoạt động triển lãm công nghệ mà còn là bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, Sở cam kết huy động tối đa nguồn lực, chủ động tiếp nhận các bài toán thực tiễn để kết nối với giải pháp phù hợp; đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi, hỗ trợ sau sự kiện theo các mốc 30, 90 và 180 ngày, nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất.

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên cũng kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn đặt hàng công nghệ; các viện, trường, quỹ đầu tư tăng cường chuyển giao tri thức, nguồn vốn; các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.